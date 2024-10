Na JBS, estudo mostra que recuperação de pastagens pode reduzir emissões e melhorar carne brasileira

A pecuária pode desempenhar um papel significativo na captura de gases de efeito estufa (GEE) da atmosfera ao adotar práticas de manejo de solo, aumentar a eficiência produtiva e manter o desmatamento zero.

Esses são os principais achados de um estudo conduzido pelo Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da FGV (OCBio/FGV), em parceria com a consultoria Fauna Projetos, o Instituto Inttegra e a JBS e divulgado em primeira mão à EXAME.

De acordo com a pesquisa, 31% das fazendas analisadas removem mais carbono da atmosfera do que emitem. O levantamento foi realizado entre agosto de 2023 e maio de 2024, e avaliou 103 propriedades fornecedoras da Friboi – uma das marcas do portfólio da JBS – em 12 estados brasileiros.

"Também ficou nítido o efeito da recuperação dos pastos na redução das emissões. Esse conjunto indica, claramente, o caminho de adotar boas práticas agrícolas aumentando a eficiência e a qualidade da carne brasileira", afirma Eduardo Assad, pesquisador do OCBio/FGV e diretor-executivo da consultoria Fauna Projetos, que integrou a coordenação do estudo.

Segundo os pesquisadores, o tempo de envio dos bovinos para processamento, a qualidade da dieta oferecida ao gado, o manejo eficiente das pastagens e o controle do desmatamento foram os principais fatores que influenciaram os resultados.

As práticas são fundamentais para reduzir as emissões e aumentar a captura de carbono nas propriedades analisadas. Além disso, os dados mostraram que a adoção de técnicas de manejo sustentável é essencial para que a pecuária contribua de forma positiva no combate às mudanças climáticas.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Mensuração de emissões com padrão internacional

Para realizar o estudo, os pesquisadores utilizaram o método de mensuração internacional GHG Protocol, desenvolvido pelo World Resources Institute (WRI) e pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Esse protocolo é amplamente aceito no setor e estabelece padrões para medir as emissões e remoções de GEE – a coleta de dados foi realizada mensalmente nas fazendas, permitindo uma análise detalhada das emissões ao longo do período.