Tiago Leifert revela o que pretende fazer após sair da Globo

Após anunciar que vai deixar a TV Globo em dezembro, Tiago Leifert participou nesta sexta-feira, 10, do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e deu maiores detalhes sobre sua saída da emissora e revelou o que pretende fazer longe das telinhas.

Na conversa, Leifert revelou que a decisão de sair da emissora já estava tomada antes dele assumir provisoriamente o lugar do Faustão no Domingão. "Foi tudo muito rápido. Era uma quinta-feira. Tinha acabado de acabar o BBB. Eu ia na casa do meu pai conversar sobre a decisão. Ai falaram que o Faustão estava doente", disse.

Em junho de 2021, com a saída de Faustão, Tiago assumiu as tardes de domingo até a estreia de Luciano Huck. Leifert comandou o "Super Dança dos Famosos", que foi vencido por Paola Oliveira e Leandro Azevedo. O apresentador revelou que durante as semifinais da competição as conversas sobre não renovar o contrato se intensificaram.

Leifert explicou que ideia de deixar a emissora começou após uma conversa com a sua esposa, na época grávida da primeira filha do casal, no ano passado. "Ela falou: 'foi demais o programa [BBB] hoje', eu não lembro qual era, mas eu respondi: 'eu sei'. E ela perguntou se eu não estava feliz, eu falei que não", contou.

O apresentador fez questão de não fechar as portas para um possível retorno no futuro e disse que sua missão na emissora foi cumprida. "A decisão mais lógica é não fazer agora [renovar o contrato]. Então falei: 'daqui um ano, a gente conversa de novo'".

O que Tiago Leifert vai fazer após sair da Globo

Durante a entrevista com Ana Maria Braga, Leifert explicou que sempre foi muito exigente consigo mesmo e que planeja estudar após a saída da emissora. "Eu pego pesado comigo. Nunca joguei videogame no easy. Eu nunca vou jogar no mais fácil. Juntei um dinheirinho legal, quero voltar a estudar. Meu contrato estava acabando. Era essa a escolha que eu tinha que fazer sair ou ficar mais quatro anos", contou.

O "dinheirinho" que ele ganhou na emissora pode ser mais que o suficiente para o apresentador ficar tranquilo sobre a questão financeira. De acordo com o programa ‘A Tarde é Sua’, o apresentador ganha por mês em torno de 450 mil reais na emissora.

Trajetória na Globo

Na entrevista, Leifert também reforçou que se preparou muito para trabalhar na Globo, inclusive estudando jornalismo nos Estados Unidos. A minha história mesmo começa 20 anos atrás, quando me mudo pros Estados Unidos. Meu objetivo era trabalhar no esporte na Globo", contou.

Ele revelou que sempre foi obcecado por trabalho com muita dedicação e sem férias, além de nunca ter ficado nervoso para apresentar algum programa. "Meu coração nunca acelerou para apresentar. Nunca fiquei nervoso, nunca tive medo. Me preparei muito".

Além de estudar, Leifert disse que vai comemorar o sucesso e os recordes do Big Brother Brasil 20. "Me perguntava 'quando eu vou comemorar a vitória?' É agora".

O jornalista começou na emissora em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Jornalista esportivo, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Ele também cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo.

Em 2012, começou sua trajetória no entretenimento ao apresentar o The Voice Brasil. Em 2015, assumiu um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal É de Casa e deixou de vez o comando do Globo Esporte. Em 2016, começou a apresentar o Zero 1, programa focado em games e no universo geek. E, em 2017, assumiu o Big Brother Brasil.

Com 41 anos, Tiago Leifert apresentará a décima temporada do The Voice Brasil na TV Globo até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil ainda serão definidos pela emissora.