Thiaguinho anuncia shows semanais para o projeto 'Pagode da Sorte' em SP; saiba mais

O cantor Thiaguinho anunciou recentemente apresentações semanais de pagode intimistas para lançar seu novo projeto, “Pagode da Sorte”. Serão quatro shows entre julho e agosto, na casa noturna Vila JK, na zona sul de São Paulo.

Além de cantar seus maiores sucessos, Thiaguinho celebrará o lançamento da primeira parte do álbum “Sorte”, disponível nas plataformas digitais desde 28 de junho.

Após o sucesso de Tardezinha, que levou suas apresentações a estádios e grandes casas de show pelo país, Thiaguinho opta por um projeto mais íntimo, buscando maior proximidade com o público.

No álbum “Sorte”, Thiaguinho apresenta uma leitura contemporânea de sonoridades brasileiras, misturando suas influências musicais com uma roupagem de roda de samba. A primeira parte do projeto inclui nove faixas, com colaborações especiais de Billy SP e L7nnon.

Quando serão os shows de Thiaguinho?

As apresentações de Thiaguinho pelo projeto "Pagode da Sorte" serão realizadas nos dias 17, 24 e 31 de julho e 7 de agosto.

Os shows começarão às 22h. Para participar, é necessário reservar espaços como camarotes, lounges, sofás e mesas. A entrada individual será por meio de lista, conforme contato com promotores ou pelos canais oficiais do Vila JK. Todas as informações estão disponíveis no canal oficial do local.