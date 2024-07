Novo filme de M. Night Shyamalan insere serial killer na cultura pop

Uma multidão aguarda para ver uma diva pop nos palcos. No meio da plateia há alguém especial, mas não no bom sentido. Cooper (Josh ­Hartnett) é um serial killer que leva sua filha à apresentação e se vê em uma emboscada: na mira da polícia, ele descobre que o estádio está cercado, mas seu disfarce ainda não foi descoberto. E por isso está disposto a tornar o show um pesadelo.

É essa a aposta do diretor M. Night Shyamalan, indicado ao Oscar de Melhor Direção e Roteiro Original por O Sexto Sentido (1999). E ele não retorna sozinho: Saleka ­Shyamalan, sua filha e cantora em ascensão, encarna o papel estrela de Armadilha.

De onde veio a ideia de um show com um serial killer?

Depois que minha filha terminou sua turnê mundial, ficamos nos perguntando se existia uma maneira de fazer um filme no qual os personagens estivessem realmente ouvindo a música. Não como um musical, mas como parte da história, como em Purple Rain (1984). Cheguei à conclusão de que poderia ser um suspense ambientado em um show. Eu a dirigi [Saleka] em alguns de seus videoclipes. Quando ela fez o teste, eu disse: “Minha filha, você realmente sabe atuar”.

Você se inspirou em algum caso real?

Além da conversa com Saleka, me inspirei em um incidente dos anos 1980, quando eu era criança. A polícia tinha montado um evento fictício, um Super Bowl, e anunciado nas rádios que havia ingressos gratuitos. Quando as pessoas foram retirar as entradas, os policiais colocaram todos dentro de um estádio e disseram que era tudo falso. Eles estavam atrás de pessoas procuradas. Fiquei com isso na cabeça enquanto escrevia Armadilha.

Por que Josh Hartnett para o papel principal?

Eu quero que vocês fiquem surpresos com as coisas que estão vendo na tela. Esse elemento-surpresa inclui colocar pessoas novas. Foi assim com Dave Bautista em Batem à Porta (2023), James McAvoy em Fragmentado (2016). E Josh é um excelente ator.

Você quer fazer do suspense sua assinatura pessoal ou há espaço para outros gêneros?

Eu não me vejo como diretor de terror nem de suspense. Eu toco esses dois gêneros ocasionalmente. Meu trabalho é ser coerente com meus instintos. Nem sempre é fácil lidar com essa proposta. Quando fiz A Visita (2015), misturando comédia e terror, enfrentei muito vento contrário. Hoje, o terror tem vários lançamentos engraçados, e as pessoas adoram.

Armadilha (2024) | 1o de agosto nos cinemas | Com Josh Hartnett, Saleka Shyamalan, Ariel Donoghue, Hayley Mills, Vanessa Smythe, Jonathan Langdon e outros

Por Luiza Vilela

ARTE

Tecnologia no museu

Terceiro Mundo, a dimensão descoberta | Gabriel Massan | De 31 de agosto a 2 de fevereiro de 2025 | Pina Contemporânea (Pina Contemporânea/Divulgação)

Como uma extensão do mundo físico, Gabriel Massan explora diferentes vertentes da arte com criações digitais, seja por meio de esculturas, seja de jogos. Na mostra Terceiro Mundo, a Dimensão Descoberta, o artista fluminense leva para o universo dos games sua pesquisa feita a partir da experiência de pessoas racializadas no Brasil. Comissionada pelo Serpentine Arts Technologies, de Londres, a mostra chega a São Paulo, na Pina Contemporânea.

MÚSICA

O jazz de Milton

Milton + esperanza | Milton Nascimento e Esperanza Spalding | A partir de 9 de agosto nas plataformas digitais (Divulgação/Divulgação)

Ainda que tenha se aposentado dos palcos, Milton Nascimento segue apresentando novidades. No dia 9 de agosto o artista mineiro apresenta o álbum Milton + Esperanza, em colaboração com a cantora e instrumentista americana Esperanza Spalding. Serão 16 faixas, sendo cinco compostas por Milton, e regravações de músicas dos Beatles, como A Day In The Life e Earth Song, de Michael Jackson. Participam do álbum Maria Gadú, Tim Bernardes, Orquestra Ouro Preto e Dianne Reeves.

LITERATURA

Almodóvar por ele mesmo

O último sonho | Pedro Almodóvar | Companhia das Letras | 74,90 reais (Companhia das Letras/Divulgação)

Cineasta espanhol lança autobiografia dividida em 12 contos

As mulheres são o tema central dos filmes do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, principalmente a relação com a mãe, tanto a de seus personagens quanto a dele próprio. Para além das telas, o diretor lançou neste mês O Último Sonho (Companhia das Letras), sua autobiografia dividida em 12 contos. “Este livro é o mais próximo que escrevi de uma autobiografia, ainda que fragmentada. O leitor conseguirá obter o máximo de informações sobre mim como cineasta e como fabulador [escritor], e sobre a maneira como essas coisas acabam se misturando em minha vida”, diz.

Um dos textos, que dá o título da publicação, apresenta a relação do diretor com Francisca Caballero, mãe do cineasta, a partir da morte dela. Os 12 textos abrangem vários períodos da vida do diretor de filmes como Tudo Sobre Minha Mãe e Má Educação, desde o final dos anos 1960 até a atualidade, e refletem sobre suas obsessões e sua evolução como artista. Estão presentes os sombrios anos escolares em colégios religiosos, a influência da ficção em sua vida, os efeitos inesperados do acaso, os inconvenientes da fama, o fascínio pelos livros, a experimentação com gêneros narrativos e a relação com as mulheres de sua família.

Por Júlia Storch

Um lugar para comprar Têxteis...

...em Lisboa (Portugal)

A missão da Burel Factory está ligada à recuperação da produção têxtil portuguesa. A lã utilizada provém de ovelhas locais, das raças Bordaleira e Churra Mondegueira. Com fabricação lenta e certificações sustentáveis, é possível encontrar mantas, cortinas, sandálias, almofadas, objetos e acessórios de lã.

...em Helsinque (Finlândia)

Fundado em 1989, o estúdio de tecidos da designer têxtil finlandesa Johanna Gullichsen produz tecidos de alta qualidade, produtos para o lar e acessórios de moda com padrões gráficos coloridos que misturam influências nórdicas tradicionais com uma estética modernista simples.

...em Belo Horizonte (Brasil)

Tapeçaria artesanal de Resende Costa (MG), uma cidadezinha tranquila com cerca de 11.000 habitantes, a Aveia Tapeçaria guarda a tradição da produção do artesanato em tear. A marca vende tapetes, mantas, almofadas, roupa de cama online para todo o Brasil e também no Mercado Novo, em Belo Horizonte.

Por Carolina Gehlen