The Town anuncia Green Day, Iggy Pop e Sex Pistols no segundo dia; veja line-up

Depois de anunciar Katy Perry como a primeira headliner do The Town em 2025, a organização do festival confirmou mais três atrações que vêm ao Brasil no ano que vem na noite desta terça-feira, 3: Green Day, Iggy Pop e Sex Pistols. Os três se apresentam no dia 7 de setembro, dedicado ao rock.

O Green Day será o responsável por fechar a noite no palco Skyline. Antes da banda, se apresentam Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock do Sex Pistols featuring Frank Carter, com a nova formação. No The One, Iggy Pop, pioneiro do punk rock e uma das referências no gênero, será a principal atração. No mesmo dia, Pitty sobe ao palco.

Os artistas se juntam a Katy Perry no line-up geral, a última a se apresentar no festival. O The Town 2025 acontecerá nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A nova Cidade da Música recebe o trio formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool com a promessa de show recheado de hits multiplatina como “American Idiot”, “Boulevard Of Broken Dreams”, “Wake Me Up When September Ends” e “21 Guns”, além de músicas do mais recente álbum “Saviors”, lançado no início deste ano. Referência no punk rock, o grupo acumula mais de 70 milhões de discos vendidos ao longo das mais de três décadas de trajetória.

Como comprar ingressos para o The Town 2025?

O festival anunciou que a venda do The Town Card será no dia 20 de fevereiro, a partir das 19h. Equivalente a um ingresso de gramado, o Card permite a escolha da data de preferência posteriormente, que garante acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil. A organização recomenda que os fãs façam o cadastro na plataforma com antecedência, para facilitar o processo de compra.

Para os que preferem aguardar a divulgação de mais nomes, a seleção da data poderá ser feita após a divulgação de todos os headliners.

Pré-venda do The Town Card

Os membros do The Town Club terão acesso antecipado a uma pré-venda do The Town Card no dia 13 de fevereiro, às 19h. Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil.

Na edição de 2025, são duas categorias diferentes: o The Town Club Fã e o The Town Club Rockstar, cada um com acesso a benefícios próprios.

The Town Club Fã 2025: pré-venda exclusiva de ingressos para o The Town 2025, desconto de 15% na Loja de Produtos Oficiais localizada ao lado da loja do Club, fila preferencial nas entradas do evento, experiências de gramado, sorteio de prêmios exclusivos na loja do Club (realizado apenas uma vez por festival, independente de o cliente participar em mais dias), e pré-venda exclusiva de lockers com valor promocional. O valor para esta modalidade é R$ 379.

pré-venda exclusiva de ingressos para o The Town 2025, desconto de 15% na Loja de Produtos Oficiais localizada ao lado da loja do Club, fila preferencial nas entradas do evento, experiências de gramado, sorteio de prêmios exclusivos na loja do Club (realizado apenas uma vez por festival, independente de o cliente participar em mais dias), e pré-venda exclusiva de lockers com valor promocional. The Town Club Rock Star: pré-venda exclusiva de ingressos para o The Town 2025, desconto de 15% na Loja de Produtos Oficiais localizada ao lado da loja do Club, fila preferencial nas entradas do evento, sorteio de prêmios exclusivos na loja do Club (realizado apenas uma vez por festival, mesmo que o cliente participe em mais dias), experiências de gramado, acesso ao lounge com direito a um acompanhante, e pré-venda exclusiva de lockers com valor promocional. O valor para esta modalidade é R$ 1.379.

Para adquirir o benefício e consultar outras informações basta acessar o site: club.thetown.com.br.

O que esperar do The Town em 2025?

Na próxima edição, a Cidade da Música promete proporcionar uma atmosfera "emocionante", que deve ocupar os 360 mil metros quadrados do Autódromo de Interlagos. Em 2025, o mapa do espaço terá mudanças com relação a 2023. Os palcos The One, Factory e São Paulo Square – alvos de reclamação do público, que teve dificuldades para entrar e sair dos shows e ouviu o áudio vazando de um palco para o outro –, ganharão novas localizações.

A organização também anunciou que o The Town ganhará novos palcos, experiências e atrações que serão divulgados em breve. Já estão confirmados para a edição do ano que vem os brinquedos radicais como a Roda Gigante, Tirolesa, Megadrop e Montanha Russa.

Nova localização dos palcos no Autódromo

Programado para receber quatro shows por dia de grandes artistas nacionais e internacionais, o palco Skyline mantém o mesmo lugar que ficou na última edição. Já o The One, ganha uma nova localização: estará no lugar em que em 2023 ficava o Megadrop, em frente onde era o The Town Club Lounge, e passa a contar com um amplo anfiteatro natural. O palco São Paulo Square ficará no local onde estava o The One em 2023. O Factory, por sua vez, passa a ocupar o espaço que era da São Paulo Square e ganha uma área mais ampla para o público.

Muda também a localização da Market Square, que contou com a assinatura do renomado chef Alex Atala na edição de 2023: ficará localizada próxima ao espaço que antes pertencia ao Factory.

Quando será o The Town em 2025?

Assim como na primeira edição, o festival acontece no Autódromo de Interlagos nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025.