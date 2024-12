Spotify Wrapped 2024: saiba como fazer a retrospectiva das músicas mais escutadas do ano

Como de costume, dezembro chegou e o Spotify lança, nesta quarta-feira, 4, a famosa Retrospectiva de 2024, com a experiência personalizada para os usuários. O "Spotify Wrapped" permite que ouvintes vejam uma lista personalizada dos artistas, músicas e podcasts mais escutados em 2024.

Entre os dados compilados, o Spotify também revela as tendências de todos os usuários do mundo, como o artista mais ouvido ano — posto ocupado por Taylor Swift, pela segunda vez consecutiva, com 6 bilhões de streams. No Brasil, o artista mais ouvido foi a dupla Henrique & Juliano, com o hit "Quase Algo".

Desde a ascensão sem precedentes da música country até os podcasts e o boom dos audiolivros, fica evidente que 2024 foi um ano para os fãs. Para além de Taylor, os artistas mais ouvidos foram The Weekend, Bad Bunny, Drake e Billie Eilish.

Para ter acesso aos dados personalizados, basta procurar no próprio feed do aplicativo pela "Retrospectiva". Veja mais abaixo as informações sobre artistas, músicas, álbuns e podcasts mais ouvidos de 2024 na plataforma.

Como acessar minha Retrospectiva Spotify?

Via aplicativo

Garanta que o smartphone está com a última versão do aplicativo atualizada. É possível checar acessando a galeria de apps e procurando pelo Spotify; Na tela inicial do Spotify, procure pelo feed Retrospectiva; Caso nenhum card apareça, clique em "Buscar" na barra inferior e procure pelo card em "Navegar por todas as seções".

Via web

Acesse o site do Spotify através deste link e siga as instruções na tela.

Como compartilhar no stories do Instagram?

Os usuários podem compartilhar seus resultados da Retrospectiva em aplicativos de mensagens e demais redes sociais. Ao final do wrapped personalizado, basta escolher a opção "compartilhar no stories" para enviar o conteúdo ao Instagram.

Spotify no TikTok

Neste ano, como parte da nova integração de compartilhamento com o TikTok, os usuários podem compartilhar também seus resultados da Retrospectiva no FYP (For You Page) e em Stories do TikTok.

O ano da Taylor Swift (de novo)

Como um agradecimentos às fãs de Swift, o Spotify coroou a cantora com o Dinstintivo de Artista Top Global — feito inédito que somente a cantora terá em toda a plataforma. Os fãs que escutaram as músicas de Taylor também receberão uma mini-animação personalizada, adaptada a cada Era da discografia da artista, que será exibida no botão de reprodução do aplicativo.

Não seria uma celebração dos Swifties sem os tradicionais braceletes de amizade. Disponíveis exclusivamente no Snapchat em realidade aumentada, Swifties de todo o mundo podem encontrar braceletes especiais da Retrospectiva 2024, com um pingente do Distintivo de Artista Top Global, através de uma lente Realidade Aumentada.

1 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Detroit, MI)

2 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Detroit, MI)

3 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Philadelphia, PA)

4 /10 Taylor Swift (Taylor)

5 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Singapore)

6 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Gelsenkirchen, Germany)

7 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Gelsenkirchen, Germany)

8 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Gelsenkirchen, Germany)

9 /10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Gelsenkirchen, Germany)

10/10 Taylor Swift performa na The Eras Tour (Taylor Swift | The Eras Tour - Milan, Italy)

Músicas mais ouvidas do mundo em 2024

Se 2024 foi o ano da Taylor Swift, a artista também serviou como um estilingue na carreira de Sabrina Carpenter, que abriu os shows de Swift na The Eras Tour. A canção mais escutada deste ano foi o hit estrondoso “Espresso", com mais de 6 bilhões de streams.

Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, estão “Beautiful Things” por Benson Boone e “BIRDS OF A FEATHER” por Billie Eilish, seguidos por “Gata Only” por FloyyMenor, Cris Mj e “Lose Control” por Teddy Swims.

“Die With A Smile” por Bruno Mars e Lady Gaga ocupou o primeiro lugar como a música mais compartilhada do Spotify para as redes sociais. “BIRDS OF A FEATHER” por Billie Eilish, vem em segundo lugar, seguida por “Beautiful Things” by Benson Boone. Completam o top5 “Lose Control” por Teddy Swims e “Good Luck, Babe!” por Chappell Roan.

Álbuns mais ouvidos em 2024 no Spotify

Músicas a parte, o álbum mais escutado no mundo em 2024 foi "THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY" por Taylor Swift, seguido por "HIT ME HARD AND SOFT" por Billie Eilish. O terceiro lugar fica com "Short n’ Sweet", por Sabrina Carpenter.

Podcasts seguem em ascensão

Mais de meio bilhão de pessoas ouviram um podcast no Spotify desde 2019, segundo informações da plataforma. Em 2024, houve o crescimento de fandoms em áreas como esportes, comédia e podcasts de crimes reais, com públicos de nicho no centro deste universo. Para se ter ideia, mais de 300 mil programas em vídeo ficaram disponíveis no Spotify, o que atraiu ainda mais fãs para o formato.

Neste ano, o mais escutado do mundo foi The Joe Rogan Experience – quinto ano consecutivo em que conquista o título. Para completar o Top 5, respectivamente, estão Call Her Daddy, Huberman Lab, This Past Weekend w/ Theo Von e The Diary Of A CEO with Steven Bartlett.

Além disso, o Spotify também lançou sua Wrapped Creator Experience de 2024 para Criadores de Podcasts, Artistas, Anunciantes e — novidade para 2024 — Autores. Com acesso à própria experiência personalizada no microsite da Retrospectiva, artistas, criadores e, pela primeira vez, autores, podem explorar todas as maneiras pelas quais seus fãs escutaram seu conteúdo neste ano.

Novos recursos na retrospectiva personalizada de 2024

Sua Jornada Musical: Uma nova narrativa de dados que destaca suas obsessões musicais em 2024 e permite que você descubra as fases musicais que definiram de maneira única o seu ano. Os usuários podem receber até três fases musicais distintas.

Uma nova narrativa de dados que destaca suas obsessões musicais em 2024 e permite que você descubra as fases musicais que definiram de maneira única o seu ano. Os usuários podem receber até três fases musicais distintas. Sua Playlist de Jornada Musical: A narrativa de dados também ganha vida em uma playlist personalizada, que pode ser encontrada no feed da Retrospectiva na Home. As faixas da playlist incluem seus favoritos, além de novas músicas que acreditamos que você vai adorar, relacionadas aos seus momentos musicais únicos.

A narrativa de dados também ganha vida em uma playlist personalizada, que pode ser encontrada no feed da Retrospectiva na Home. As faixas da playlist incluem seus favoritos, além de novas músicas que acreditamos que você vai adorar, relacionadas aos seus momentos musicais únicos. Seu Artista Principal Reimaginado: Nesta narrativa de dados, os usuários podem ver o artista que dominou seu ano baseado nos dias seguidos ouvindo quem mais amam, além do famoso ranking que mostra os usuários no percentual mais alto de ouvintes para um artista específico.

Nesta narrativa de dados, os usuários podem ver o artista que dominou seu ano baseado nos dias seguidos ouvindo quem mais amam, além do famoso ranking que mostra os usuários no percentual mais alto de ouvintes para um artista específico. Sua Playlist de Videoclipes Musicais: Em mercados onde os videoclipes estão disponíveis em beta, usuários Premium receberão uma playlist personalizada que reúne os videoclipes de seus artistas mais amados deste ano – tudo em um só lugar.

Em mercados onde os videoclipes estão disponíveis em beta, usuários Premium receberão uma playlist personalizada que reúne os videoclipes de seus artistas mais amados deste ano – tudo em um só lugar. Além do Top 5: Os ouvintes podem mergulhar mais fundo na música que acompanhou o seu ano, com acesso aos Top 100 Músicas e aos Top 20 Artistas – que podem ser adicionados à 'Sua Biblioteca' para serem curtidos como uma

Os ouvintes podem mergulhar mais fundo na música que acompanhou o seu ano, com acesso aos Top 100 Músicas e aos Top 20 Artistas – que podem ser adicionados à 'Sua Biblioteca' para serem curtidos como uma Seus Clipes de Artistas: Os usuários têm a oportunidade de ouvir diretamente de alguns dos seus artistas favoritos na experiência personalizada da Retrospectiva, recompensando os fãs leais que escutaram o ano todo. Os clipes incluem artistas como Peso Pluma , NewJeans , Billie Eilish , Usher , Sabrina Carpenter , Karol G , Thiaguinho , Ludmilla , Pabllo Vittar , Henrique & Juliano , Jorge & Mateus , Lauana Prado , entre muitos outros.

Os usuários têm a oportunidade de ouvir diretamente de alguns dos seus artistas favoritos na experiência personalizada da Retrospectiva, recompensando os fãs leais que escutaram o ano todo. Os clipes incluem artistas como , , , , , , , , , , , , entre muitos outros. Seus Clipes de Podcasters: Os ouvintes agora podem aproveitar mensagens curtas de alguns dos seus criadores de podcast favoritos, como Anything Goes with Emma Chamberlain, Crime Junkie, Distractible, Diary of a CEO, Não Inviabilize, Inteligência Ltda, Podpah, Psicologia na Prática, Jota Jota Podcast, e outros, sobre como ouviram durante o ano.

Os mais escutados do mundo no Spotify em 2024

Artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish

Música mais escutadas no Spotify no mundo em 2024:

Álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, por Taylor Swift HIT ME HARD AND SOFT, por Billie Eilish Short n’ Sweet, por Sabrina Carpenter MAÑANA SERÁ BONITO, por Karol G eternal sunshine, por Ariana Grande

Músicas virais - mais compartilhadas do Spotify para redes sociais - no mundo em 2024:

“Die With A Smile”, por Bruno Mars, Lady Gaga “BIRDS OF A FEATHER”, por Billie Eilish “Beautiful Things”, por Benson Boone “Lose Control”, por Teddy Swims “Good Luck, Babe!”, por Chappell Roan

Podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Huberman Lab This Past Weekend w/ Theo Von The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

Audiolivros mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

A Court of Thorns and Roses, por Sarah J. Maas The Fellowship of the Ring, por J.R.R. Tolkien I'm Glad My Mom Died, por Jennette McCurdy A Court of Mist and Fury, por Sarah J. Maas It Ends with Us, por Colleen Hoover

Os mais escutados do Brasil no Spotify em 2024

Artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:

“THE BOX MEDLEY FUNK 2”, por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia “Barulho Do Foguete - Ao Vivo”, por Zé Neto & Cristiano “Gosta De Rua - Ao Vivo”, por Felipe e Rodrigo “MTG QUEM NÃO QUER SOU EU”, por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15 “Let's Go 4”, por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP

Álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

“To Be (Ao Vivo Em Brasília)”, por Henrique & Juliano “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)”, por Henrique & Juliano “Raiz Goiânia (Ao Vivo)”, por Lauana Prado “Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo)”, por Zé Neto & Cristiano “Escândalo Íntimo”, por Luísa Sonza

Podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

Café Com Deus Pai Podpah Psicologia na Prática Jota Jota Podcast Inteligência Ltda.

Podcasts mais escutados por categoria no Spotify no Brasil em 2024:

Artes e Entretenimento #1 - TICARACATICAST

Comédia #1 - Podpah

Crimes Reais #1 - Quinta Misteriosa

Cultura Digital #1 - NerdCast

Esportes e Recreação #1 - Charla Podcast

Estilo de Vida e Saúde #1 - Psicologia na Prática

Infantil e Família #1 - A Mary Conta - Hora de Dormir

Jogos #1 - Matando Robôs Gigantes

Negócios e Tecnologia #1 - Primocast

Notícias e Política #1 - Café da Manhã

Paranormal #1 - Mundo Freak Confidencial

Religião e Espiritualidade #1 - Palavra é Vidas! ❤️

Playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024: