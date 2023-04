The Town anuncia Demi Lovato e Leon Bridges; veja datas

O festival The Town, dos mesmo organizadores do Rock in Rio, anunciou na noite de quinta-feira, 13, novas atrações. A cantora Demi Lovato e o cantor Leon Bridges estão no line-up.

A última visita da americana ao Brasil foi em 2022, quando se apresentou no Rock in Rio como uma das principais atrações. No The Town, ela irá se apresentar no dia 2 de setembro no palco Skyline. Entre os hits recentes de Demi estão “Skyscraper” e “Sorry Not Sorry”.

Indicado duas vezes ao Grammy de Melhor Performance de R&B Tradicional e Melhor Álbum de R&B, Leon canta no festival no dia 3 de setembro no palco The One.

Os headliners do evento serão Post Malone, no dia 2 de setembro, Bruno Mars, nos dias 3 e 10 de setembro, Maroon 5, no dia 7 de setembro, e Foo Fighters, 9 de setembro.

Line-up do paco São Paulo Square

Os organizadores do evento também divulgaram o line-up completo do palco São Paulo Square, que será os gêneros musicais como Jazz, Blues e Big Band.

Veja o line-up do palco São Paulo Square:

2 de setembro

Esperanza Spalding

Hermeto Pascoal & Grupo

São Paulo Big Band convida Alma Thomas

São Paulo Big Bando

3 de setembro

Esperanza Spalding

Jonathan Ferr

São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

São Paulo Big Band

7 de setembro

Stanley Jordan

Ivan Lins

São Paulo Big Band convida Paula Lima

São Paulo Big Band

9 de setembro

Stanley Jordan

Hamilton de Holanda

São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno & Ana Cañas

São Paulo Big Band

10 de setembro

Richard Bona

Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

São Paulo Big Band convida Jesuton & Luciana Mello

São Paulo Big Band

Quando começa a venda dos ingressos do The Town?

Quem ainda não conseguiu garantir os ingressos do The Town Card ainda terá uma segunda oportunidade. No dia 18 de abril, às 19h, acontece a venda oficial dos ingressos no site da Ticketmaster.

Atrações confirmadas no The Town

O festival já tem como artistas confirmados, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Alok, Ludmilla, Garbage, Iza, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo, Orochi, Luísa Sonza, NE-YO, Maria Rita, Wet Leg, Jão, Ney Matogrosso, entre outros. Os nomes ainda seguem em atualização.

Qual é o valor dos ingressos do The Town?

Cada The Town Card foi vendido por R$770,00 inteira e R$385,00, meia entrada, sem cobrança de taxas adicionais, com limite de compra de, no máximo, quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada.

Para a venda oficial, ainda não foram anunciados os preços dos ingressos.

O que é o festival The Town?

Segundo a organizadora Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e também do The Town, o evento é muito mais que apenas um festival de música. Segundo ela, é uma homenagem para o estado de São Paulo.

O The Town surgiu a partir da ideia do Rock in Rio. Serão mais de 235 horas de música, espalhadas por sete grandes espaços.

Quando começa o festival The Town?

O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.