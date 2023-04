4 bares com música ao vivo em São Paulo

Curtir uma boa música e ao mesmo tempo aproveitar a coquetelaria e a gastronomia. São Paulo possui diversas opções para quem quer tudo em um único lugar. Confira a seleção de Casual para aproveitar bons lugares.

Fino da Bossa

Nada tradicional, esse bar funciona para o público apenas de quarta e quinta, das 19h às 23h. O bar de apenas 30 lugares, que funciona dentro de uma galeria de arte (a New Gallery) é um local para quem busca algo exclusivo, porém de bom gosto para curtir a noite toda, porém apenas de quartas e quintas-feiras, com shows de artistas interpretando boas músicas brasileiras. O pequeno salão abriga um palco de acústica perfeita onde trio de músicos tocam para o público que pode apreciar drinques clássicos, vinhos e alguns beliscos. O belíssimo papel de parede emoldura os sofás de couro caramelo e deixam em evidência o prêmio de iluminação que a casa recebeu do LIT Lighting Design Awards.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 473 – Pinheiros – Tel.: (11) 3530-3343.

Piccini Bar

No meio do fervo do Itaim Bibi, o bar muito bem decorado sob o comando do restauranteur Samuel Rodrigues é um lugar para pedir um drinque, comer bem e esquecer da vida. Às sextas e sábados, a casa recebe DJs que embalam a noite das 20h até as 2 da manhã. A luz avermelhada dita o tom da casa repleta de gente ávida para bebericar os coquetéis clássicos e autorais, além de apreciar os petiscos criativos e muito bem feitos que saem da cozinha. A decoração é um capítulo a parte: sofá de camurça, tapetes persas e um belíssimo jogo de luzes.

Serviço: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi

Café Hotel

Uma das casas de maior evidência do momento, o Café Hotel já é conhecido pelo sua boa música de DJs que passam pela casa toda a semana, de quarta à sábado, sempre com programação diferente. Porém, na última terça de cada mês, a casa traz o conceito de Hotel Folks, onde a banda Duoderiz & Flame Orchestra que comanda a noite toda boa música ao vivo no melhor estilo R&B, Soul e Folk Rock, a partir das 19h. Vale aproveitar o som e gabaritar a carta de drinques do local, alguns produzidos com café especial.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone:(11) 3819-9255

Gaarden Greenhouse

O belíssimo bar no Largo da Batata dedicado a bons petiscos regados ao chope Hoengaarden é uma opção para quem quer um lugar belíssimo para aproveitar música ao vivo. Nas quartas e quintas, a partir das 17 horas, a casa recebe DJs que variam semanalmente. Já sexta (a partir das 17h), sábado e domingo (a partir das 12h) a casa tem música ao vivo que versam entre MPB, Rock e Jazz.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672, Pinheiros, tel. 97207-6416. @gaardenbar