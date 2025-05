'The Last of Us': quando estreia a terceira temporada da série?

A espera semanal acabou: a segunda temporada de 'The Last of Us' chegou ao fim neste domingo, 25, com a estreia do sétimo e último episódio do segundo ano. Com um final chocante, os produtores deixaram um terreno fértil para os eventos da terceira temporada — que já foi confirmada pela HBO.

O terceiro ano deve continuar a história de Ellie (Bella Ramsay) e sua busca de vingança por Abby (Kaitlyn Dever) pela morte de Joel (Pedro Pascal), que é recheada de consequências. Os criadores da série, Craig Mazin e Neil Druckmann já revelaram, em entrevistas, que a próxima temporada seguirá os eventos do segundo jogo da franquia, lançado em 2020. Mas não deve finalizar a história.

Em entrevista ao site Collider, Craig Mazin afirmou que a trajetória da personagem é longa e que, no futuro, pensam em uma quarta temporada, se assim for possível. "Certamente, não há como completar essa narrativa em uma terceira temporada. Tomara que ganhemos o suficiente para voltar e terminá-la em uma quarta. Esse é o resultado mais provável", disse ele. "Pensamos no futuro para a 3ª e a 4ª temporadas, para tentar obter o máximo de visibilidade possível, para não acabarmos em uma situação em que nos sentamos e entramos em detalhes sobre uma temporada e depois pensamos: 'Nossa, se aquela pessoa não tivesse dito aquela fala, ou estivesse naquele lugar, ou usado aquela jaqueta, isso seria muito mais legal'", completa.

Só a estreia da segunda temporada da série atingiu mais de 5,3 milhões de espectadores globais, um crescimento de 13% em relação ao lançamento da primeira temporada, em 2023. A expectativa é que a terceira atinja números ainda maiores de audiência.

Quando estreia a 3ª temporada de 'The Last of Us'?

A terceira temporada da série foi anunciada antes mesmo da estreia da segunda e vai adaptar momentos ainda não explorados do segundo jogo. Mas ainda se sabe pouco sobre os novos capítulos: a série ainda não entrou nas novas gravações e o roteiro segue em produção. Portanto, ainda não há uma data de lançamento já definida.

A primeira temporada estreou em 2023, com nove episódios, e a segunda em 2025, com sete capítulos. Ainda não se sabe quantos episódios terá a terceira temporada.

Que horas começa o último episódio de 'The Last of Us'?

O último capítulo da segunda temporada da série vai ao ar no próximo domingo, 25, a partir das 22h. É possível assistir nos canais da HBO ou na HBO Max, streaming do estúdio.

Onde assistir todas as temporadas de 'The Last of Us'?

Todos os episódios, da primeira e segunda temporadas, estão disponíveis no streaming da HBO Max.