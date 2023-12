The Game Awards 2023: data, horário, indicados e o que esperar da cerimônia

Nesta quinta-feira, 7, acontece o The Game Awards 2023, premiação que elege os melhores jogos lançados no último ano. O evento acontecerá em Los Angeles, Estados Unidos e além de premiar, vira local onde grandes anúncios e surpresas podem acontecer.

Em 2023, a disputa pelo melhor jogo do ano está bastante acirrada. Nomes como Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Resident Evil 4 estão entre os favoritos ao prêmio. Até mesmo títulos brasileiros, como os games God of Rock e Pocket Bravery, entraram na disputa na categoria de melhor jogo de luta.

A transmissão do evento começa nos 30 minutos iniciais como um “esquenta”. Nesse período, são revelados os vencedores das categorias de eSports. A apresentação estará nas mãos de Geoff Keighley, idealizador do prêmio.

Lista de indicados para o The Game Awards 2023

Jogo do Ano

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider’s Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor Direção

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider’s Man 2

Super Mario Bros. Wonder

Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor Narrativa

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider’s Man 2

Melhor Direção de Arte

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor Trilha Sonora

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor Design de Som

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Melhor Atuação

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, STAR WARS Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel’s Spider-Man 2

Games for Impact

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Melhor Jogo “Contínuo”

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Melhor Jogo Independente

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Melhor Estreia de Jogo Independente

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Melhor Suporte à Comunidade

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Melhor Jogo Mobile

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Honkai: Star Rail

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

Melhor Jogo VR/AR

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Melhor Jogo de Ação

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Melhor Jogo de Ação/Aventura

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor RPG

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Melhor Jogo de Luta

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Melhor Jogo para a Família

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Melhor Jogo de Simulação/Estratégia

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Melhor Jogo de Esportes/Corrida

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Melhor Jogo Multiplayer

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Jogo Mais Aguardado

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Melhor Criador de Conteúdo

IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

Melhor Adaptação

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Inovação em Acessibilidade

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Melhor Jogo de Esports

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Melhor Atleta de Esports

Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

Mathieu “ZywOo” Herbaut (CS:GO)

Max “Demon1” Mazanov (Valorant)

Paco “HyDra” Rusiewiez (Call of Duty)

Park “Ruler” Jae-hyuk (League of Legends)

Phillip ”ImperialHal” Dosen (Apex Legends)

Melhor Time de Esports

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality Counter-Strike)

Melhor Treinador de Esports

Christine “potter” Chi (Evil Geniuses – Valorant)

Danny “zonic” Sorensen (Team Falcons – Counter-Strike)

Jordan “Gunba” Graham (Florida Mayhem – Overwatch)

Remy “XTQZZZ” Quoniam (Team Vitality – Counter-Strike)

Yoon “Homme” Sung-young (JD Gaming – League of Legends)

Melhor Evento de Esports

2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

VALORANT Champions 2023

Onde assistir o The Game Awards 2023?

A cerimônia do The Game Awards acontece às 21h30 (horário de Brasília) e você poderá acompanhar tudo pelos canais oficiais do evento no YouTube e na Twitch.