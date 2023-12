Mercado de jogos em blockchain poderá valer R$ 3 trilhões até 2030, projeta pesquisa

O mercado global de jogos em blockchain crescerá para um valor estimado de US$ 614 bilhões (R$ 3 trilhões, na cotação atual) nos próximos sete anos, segundo uma análise da Fortune Business Insights divulgada na última segunda-feira, 11. Atualmente, o mercado representa cerca de US$ 154 bilhões em faturamento.

O relatório analisou dados globais de vendas de produtos de jogos em blockchain de 2017 a 2021. A pesquisa descobriu que as vendas aumentaram nesse período a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 21,8%, implicando que até 2030 o mercado alcançará US$ 600 bilhões. Isso equivale a uma taxa de crescimento absoluto no período de quase 299%.

Os pesquisadores da Fortune dividiram o mundo em cinco regiões: América do Norte, América do Sul, Oriente Médio/África, Europa e Ásia-Pacífico. A América do Norte tem a maior parcela de compras de itens de jogos em blockchain em 2022, contabilizando mais de US$ 30 bilhões ou aproximadamente 24% do total. Os pesquisadores afirmaram que esperam que essa dominância americana continue.

Jogos em blockchain

Quando se trata da categoria de jogos oferecidos, o relatório declarou que espera que os jogos de interpretação de papéis (RPGs) tenham a maior taxa de crescimento em comparação com outras categorias.

Esses jogos possuem “personagens especiais, temas, armas adicionais, acessórios e outras características” que os tornam especialmente adequados para a interação com recursos de blockchain. Jogos de RPG representaram mais de 33% do mercado em 2022, segundo a pesquisa.

Jogos em blockchain baseados na web representam atualmente o maior segmento desse setor, algo que os pesquisadores esperam que se mantenha nos próximos anos. No entanto, eles também afirmaram que jogos baseados em Android estão se tornando mais prevalentes.

Empresas de jogos em blockchain recentemente implementaram novos recursos para facilitar a integração com a tecnologia. Por exemplo, a Immutable adicionou a Transak como uma opção adicional para compras em 11 de dezembro.

No entanto, nem todas as notícias para o segmento são positivas. Um estudo da CoinGecko de 30 de novembro descobriu que mais de 75% desses jogos lançados entre 2018 e 2023 acabaram fracassando.

