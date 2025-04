Brasil registra 504 óbitos por dengue em 2025; estado de São Paulo representa 72,4% do total

De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 504 óbitos por dengue entre 1° de janeiro e 29 de março. No mesmo período em 2024, eram 3.028 mortes causadas pela doença, a redução foi de 83,3%. São Paulo é o estado com mais registros e representa 72,4% do índice geral, com 365 casos.

Apesar de liderar entre os estados, São Paulo também registrou redução em comparação com o ano anterior. No primeiro trimestre de 2024, foram 767 mortes decorrentes da dengue, 52,4% a mais do que em 2025.

Seguindo São Paulo, os números mais expressivos de óbitos estão no Paraná (31) e Minas Gerais (30).

Mesmo com a redução, em entrevista para Folha de São Paulo, Bárbara Aparecida Chaves, pesquisadora científica especializada em doenças tropicais e infecciosas do Instituto Todos pela Saúde, explica porque os dados ainda são alarmantes.

"É um número ainda chocante se pensarmos que não deveria morrer ninguém por dengue, já que é uma doença conhecida há muito tempo e sabemos como funciona a transmissão e como combatê-la. Apesar de não termos o suficiente para toda a população, hoje em dia temos vacina", afirma.

Sintomas da doença

Segundo Bárbara, a epidemia de dengue em 2025 é semelhante as que aconteceram nos anos anteriores a 2024. Ela alerta para que as pessoas fiquem atentas aos primeiros sintomas da doença:

Temperatura corporal acima dos 38°C

Dores de cabeça, nas articulações e atrás dos olhos

Inflamação dos gânglios linfáticos

Coceira

Erupções avermelhadas na pele

Dor abdominal intensa

Vômitos persistentes

Sangramentos, principalmente na gengiva ou em mucosas

No caso de pacientes gestantes, idosos, crianças de até dois anos de idade, doentes crônicos, imunossuprimidos e pacientes em tratamento contra câncer ou HIV o cuidado deve redobrada.

Para Folha de São Paulo, Kleber Luz, professor do Instituto da Ciência Tropical da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e coordenador do Comitê de Arbovirosesda SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), a região Norte deve chegar a números mais altos a partir de junho. "No Norte vai crescer, o comportamento da doença é mais no segundo semestre. No Nordeste, no Sudeste e no Sul a doença é mais prevalente no primeiro semestre", afirma Luz.