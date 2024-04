The Act: onde assistir online à verdadeira história bizarra de Gypsy Rose

Lançada em 2019, a série "The Act" ainda desperta a curiosidade dos fãs do gênero true crime, como também espanta muitas pessoas em razão do caso de abuso de uma mãe contra a própria filha nos Estados Unidos.

No início, a história da família Blanchard parecia ser um esquema de fraudes, mas na realidade se revelou uma relação violenta, com graves consequências. Clauddine "Dee Dee" Blanchard falsificou laudos médicos e aplicou medicamentos à filha Gypsy, durante quase toda a sua infância e adolescência. Desse modo, ela criou a aparência de que a jovem sofria de doenças graves como leucemia e distrofia muscular.

Quando Gypsy descobriu a verdade por trás das mentiras e manipulações, persuadiu seu namorado a assassinar a mãe. Após 8 anos de prisão, Gypsy Rose Blanchard foi libertada em dezembro de 2023.

Entenda o caso

Em 2016, Gypsy Rose Blanchard foi sentenciada a 10 anos de prisão pelo assassinato de sua mãe, Clauddine "Dee Dee" Blanchard.

Após o crime, Gypsy postou sobre o ocorrido no Facebook, levando a polícia a descobrir o corpo da mãe dentro de sua casa, no Missouri.

A jovem, então com 23 anos, foi encontrada próxima ao local do crime junto com seu namorado, Nick Godejohn.

Os dois foram presos e Gypsy se declarou culpada por assassinato de segundo grau.

Julgamento

Durante o julgamento, a defesa de Gypsy argumentou que ela foi vítima da Síndrome de Munchausen — uma forma peculiar de abuso em que um cuidador exagera ou induz deliberadamente doenças em uma criança para obter atenção e afeto. Este era precisamente o caso de sua mãe, Dee Dee.

Desde os 7 anos, a mãe alegava falsamente que Gypsy sofria de diversas doenças. Ela obrigava a filha a usar uma cadeira de rodas, embora ela fosse perfeitamente capaz de andar.

Em seguida, a criança foi obrigada a usar tubos de alimentação sem necessidade, além da alegação de que Gypsy tinha leucemia, o que levou Dee Dee a raspar a cabeça da filha. Dee Dee enganou amigos e familiares, convencendo-os de que as doenças eram reais, e manipulou os médicos para que confirmar o diagnóstico e tratamento.

Após matar a mãe, Gypsy afirmou ter sido vítima de abuso mental e físico, e que estava prestes a ser submetida a outra cirurgia desnecessária.

The Act

Inspirada na história real de Gypsy Rose Blanchard e no assassinato de sua mãe, a série é estrelado por Joey King e Patricia Arquette. Originalmente produzida pela plataforma de streaming Hulu, a produção, com 8 episódios, estava disponível apenas nos EUA e no Japão.

Por sua performance no papel de Dee Dee, Patricia Arquette recebeu reconhecimento com um Emmy e um Globo de Ouro

Onde assistir à série The Act ?

A série de true crime The Act está disponível no catálogo do Lionsgate+.