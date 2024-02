Mahomes decreta bicampeonato dos Chiefs na última jogada do Super Bowl e marca nova dinastia na NFL

A cada ano, é uma missão mais desafiadora explicar como Patrick Mahomes leva o Kansas City Chiefs ao topo da NFL. Na noite de ontem, em Las Vegas, ele viveu a noite mais brilhante de sua carreira, vencendo o terceiro Super Bowl em cinco anos e estabelecendo uma nova dinastia na liga. Em uma "partida de xadrez" absolutamente parelha, definida nos últimos segundo da prorrogação, e protagonizada por atuações inspiradas das defesas e o herói final de sempre, prevaleceu o time que mostrou porque merece ser o primeiro bicampeão depois de 19 anos.

A torcida do adversário foi maioria nas arquibancadas do Allegiant Stadium e viu, em grande parte do tempo, uma batalha na qual os quarterbacks, Mahomes e Brock Purdy (49ers), não foram os protagonistas. Porém, tantas mudanças de rumo transformaram um jogo de defesas implacáveis no monólogo final de Mahomes.

Mesmo perdendo por 22 a 19 no tempo extra, com as costas na parede, o mundo parou para vê-lo conduzir a campanha que terminou com o touchdown de ouro. A temporada de Kansas City mudou da água para o vinho nos playoffs, o que muito se explicava pelo brilho do quarterback e a defesa consistente. Desde o primeiro quarto, quando eles roubaram uma bola importante, foram fundamentais para não deixar as coisas desandarem.

Conhecido por ter sido o “Mr. Irrelevant”, escolhido na última escolha do draft de 2022, Purdy chegou a um tamanho que ninguém esperava aos 24 anos. E ele sai desse jogo muito maior, mesmo vendo os 49ers batendo na trave mais uma vez, mantendo o jejum de 29 anos, que caminha agora para três décadas.

Sua dupla mais fiel, o corredor Christian McCaffrey também fez grande partida. No decorrer das quatro horas de partida, o melhor jogador ofensivo da temporada somou mais de 150 jardas de produção e quase chegou ao ápice de sua carreira.

Só que o treinador Andy Reid e o coordenador Steven Spagnuolo sabem como conduzir essa equipe. Até mesmo as jogadas de chute contaram a história deste Super Bowl. O chutador Harrison Butker foi impecável, incluindo o chute que levou a partida para a prorrogação. O tight end Travis Kelce também teve sua participação e pôde comemorar ao lado da namorada Taylor Swift, que conseguiu chegar em Vegas a tempo.

O tamanho histórico da conquista está nos números. Nenhuma equipe era campeã por dois anos seguidos desde o New England Patriots de 2003/04 e 2004/05, a última dinastia, liderada pelo lendário Tom Brady. O astro dos Chiefs persegue o legado do maior de todos os tempos, com sete títulos conquistados, e deu um grande passo ao vence seu terceiro Super Bowl aos 28 anos. Ele se torna o segundo tricampeão mais jovem, atrás apenas de Brady, que o fez aos 27.