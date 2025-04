CNU: Veja as 7 mudanças que estão previstas para o concurso deste ano

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), prevista para o segundo semestre de 2025, terá mudanças importantes com base nos aprendizados da primeira aplicação, que reuniu mais de 2,1 milhões de inscritos. Segundo Esther Dweck, ministra da pasta da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou as novidades em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Veja os principais ajustes para a nova edição do concurso:

Código de barras no cartão-resposta

O preenchimento de bolinhas com caneta preta será substituído por um código de barras que identifica automaticamente o candidato.

A mudança visa eliminar erros formais, como esquecer de marcar o tipo de gabarito preenchendo uma bolinha ou de transcrever a frase exigida - diversos candidatos reclamaram no último ano sobre a confusão em marcar o tipo da prova.

"Não é o nome ou número de inscrição, mas a máquina consegue ler e garantir que aquela prova pertence àquela pessoa. Queremos que os candidatos se preocupem apenas com o conteúdo da prova, não com formalidades burocráticas”, afirma a ministra.

Correção mais ágil e eficiente

O novo sistema deve acelerar a correção das provas e a divulgação dos resultados.

Em 2024, os resultados saíram 194 dias após a aplicação, com atrasos decorrentes de um acordo judicial com o Ministério Público Federal.

Garantia de anonimato

Cada caderno de questões terá um código único, que não revela o nome nem os dados do candidato.

A medida garante mais imparcialidade e justiça na correção das provas.

Edital unificado

Diferente da primeira edição, que teve oito editais separados por bloco temático, o CPNU 2 terá um edital único com oito documentos anexos.

A unificação busca padronizar e simplificar o processo para os candidatos.

Inclusão de novas carreiras transversais

O CPNU 2 terá duas novas carreiras de nível superior:

Analista Técnico de Justiça e Defesa Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico



São chamadas "carreiras transversais" por permitirem atuação em diferentes órgãos e entidades da administração pública federal.

Aplicação prevista para agosto de 2025

O governo pretende manter a realização das provas em agosto, por ser o mês com menor índice de chuvas no Brasil. A medida também considera os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.

Sem edição em 2026

A ministra Esther Dweck confirmou que não haverá concurso em 2026, por ser ano eleitoral.

"Por ser ano de eleição, é muito mais difícil realizar o concurso. Temos que homologar todos os resultados antes do início do período eleitoral", afirma a ministra.