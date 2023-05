Shopee: conheça os produtos mais vendidos da empresa de norte a sul do Brasil

Em um país com dimensões continentais como o Brasil, a região onde vivem os consumidores pode gerar interesse por produtos de segmentos diferentes, assim como impactar nos hábitos de consumo.

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, buscou entender o comportamento regional dos usuários e mapeou as categorias e os itens que têm se destacado de norte a sul do país.

A comparação foi feita em relação à média nacional, levando em conta os produtos que estiveram em ascensão em cada estado, entre janeiro e abril de 2023, resultando em uma lista de produtos mais vendidos em cada região do país.

Tecnologia de norte a sul

Os itens de tecnologia estão entre os mais desejados pelos consumidores na grande maioria dos estados. No norte do país, fone de ouvido com microfone é o mais vendido no Amapá e no Pará, e o Walkie Talkie aparece como escolha principal no Acre e em Rondônia. No mapa, é possível observar que o produto também é o mais vendido no Mato Grosso.

Ainda em tecnologia e acessórios, no sudeste do Brasil, o suporte para TV é o preferido dos cariocas, enquanto no Espírito Santo são as travas de fixação que emendam os fios, ou seja, itens bem práticos para o dia a dia em casa. No Rio Grande do Sul, câmera de segurança é o item mais vendido.

No levantamento de produtos mais vendidos por região - realizado em setembro de 2022, a categoria também foi destaque na maioria dos estados. Com itens como drones (Acre, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins) e os relógios digitais mais esportivos (Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Roraima e Sergipe) e os inteligentes (Ceará, Amazonas, Piauí e Rio Grande do Norte).

Moda: a queridinha dos brasileiros

Dos nove estados da região Nordeste, seis têm produtos da categoria de moda entre os mais vendidos. Na Bahia e em Pernambuco, o sapato social masculino (modelo oxford) é o item preferido, enquanto em Alagoas é o mocassim masculino.

No centro-oeste, os produtos de moda também lideram em dois estados. A bota preta feminina é a mais vendida em Goiás. Já no Sudeste, a categoria tem destaque em Minas Gerais: a calça jeans masculina é a número um dos mineiros.

No ano passado, a categoria também foi a favorita em alguns estados, na Bahia a sandália de amarração fez sucesso, enquanto no Espírito Santo a eleita foi a de “saltinho delicado” ou “salto bloco”. Em Minas Gerais, por sua vez, o consumidor ficou mais à vontade: o interesse maior é pelos chinelos.

Estilo de Vida

Além de moda e tecnologia, itens voltados para lifestyle também são bastante buscados na plataforma em alguns estados. Em São Paulo, por exemplo, o item mais vendido é o jornal para pet biodegradável, o que reforça que os cuidados com os pets são uma prioridade para os paulistas.

Em Santa Catarina, a essência para aromatizador elétrico e umidificador é o produto número um da lista. Já no Mato Grosso do Sul, o capacete para moto feminino é o item mais vendido.

Confira a lista dos itens mais vendidos por região e estado:

Sul

Paraná - Leite em Pó

Santa Catarina - Essência para aromatizador elétrico e umidificador

Rio Grande do Sul – Câmera de segurança com wifi

Sudeste

São Paulo – Jornal para pets

Rio de Janeiro – Suporte para TV

Espírito Santo - Travas de fixação que emendam os fios

Minas Gerais – Calça jeans masculina

Norte

Acre – Walkie Talkies

Amapá – Fone de ouvido com microfone

Amazonas – Relógio digital esportivo

Pará - Fone de ouvido com microfone

Rondônia – Walkie Talkies

Roraima - Relógio digital esportivo

Tocantins – Lanterna

Nordeste

Alagoas – Mocassim masculina

Bahia - Sapato social masculino (Oxford)

Ceará - Decodificador de áudio USB

Maranhão – Relógio digital esportivo

Paraíba - Peças de motocicletas

Pernambuco – Sapato social masculino (Oxford)

Piauí - Relógio digital esportivo

Rio Grande do Norte - Relógio digital esportivo

Sergipe - Decodificador de áudio USB

Centro Oeste