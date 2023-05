Dia das Mães: pequenas e médias faturam R$ 189,5 milhões com vendas digitais

Os pequenos e médios lojistas movimentaram R$189,5 milhões em vendas digitais no período relacionado ao Dia das Mães, número 33% maior do que em relação ao ano passado – quando faturaram R$142 milhões. Dados são do levantamento da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online líder na América Latina.

Durante os dias que antecedem o Dia das Mães, as lojas online comercializaram mais de 3 milhões de itens, quantidade 23,6% superior ao registrado em 2022.

O número de pedidos online chegou a 759,5 mil (+31%), com uma média de 4 produtos por pedido. Do total, cerca de 28% das vendas foram enviadas com frete grátis. E o ticket médio nacional chegou a R$249,60.

Dentre os meios de pagamento, o cartão de crédito (51%) e o Pix (35,5%) foram os mais utilizados. Além disso, cerca de 77% das vendas foram realizadas por meio de dispositivos móveis.

“O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o varejo. Os dados mostram que as PMEs online utilizaram campanhas específicas para a data, a fim de alcançar novos clientes e aumentar seu faturamento anual”, diz Babi Tonhela, especialista em e-commerce da Nuvemshop.

Para o levantamento de dados, foram consideradas as vendas realizadas nas três semanas de 2022 e 2023 que antecedem o Dia das Mães, com base nos lojistas brasileiros da Nuvemshop.

Quais segmentos venderam mais no Dia das Mães?

Moda: R$68 milhões

R$68 milhões Saúde & Beleza: R$16 milhões

R$16 milhões Acessórios: R$13,7 milhões

R$13,7 milhões Casa & Jardim: R$8 milhões

Quais são os produtos mais vendidos no Dia das Mães?

Os produtos mais vendidos do Dia das Mães foram: