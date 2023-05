Shopee abre dois centros de distribuição no Nordeste e vai ampliar as entregas no Brasil

A plataforma de marketplace de origem asiática Shopee anunciou nesta sexta-feira que vai iniciar operações de dois novos centros de distribuição no Nordeste: em Recife e Salvador, com áreas de 10.000 m² e 6.000 m², respectivamente. A ampliação na região deve reduzir o tempos médio de entregas na região.

Os dois imóveis vão funcionar no modelo cross-docking, modalidade na qual os produtos coletados por parceiros logísticos são reorganizados e direcionados aos chamados hubs, os pontos de logística de última milha, para em seguida serem entregues ao consumidor final. Nesse modelo, o tempo de estoque é reduzido. Os espaços foram locados, e não adquiridos pela companhia, que tem sede em Singapura.

Shopee inaugurou 60 hubs nos últimos meses

Parte deles é dedicada à primeira milha, ou seja, responsável pela coleta de mercadorias e pela separação para envio ao centro de distribuição. Outra parcela é dedicada à última milha, a fase de entrega dos produtos aos consumidores. De acordo com o anúncio da empresa, foram implementadas esteiras de separação automática de produtos em algumas das unidades "para aumentar a produtividade".

Centros de distribuição no Brasil

Ao todo, com as inaugurações, a Shopee passa a ter oito centros de distribuição no país o que, de acordo com o anúncio, amplia sua capacidade de atendimento para cerca de 1,5 milhão de encomendas por dia. As outras operações estão em estados como Rio, São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

"Além de aumentar a capilaridade em mais de 40% em número de cidades, o objetivo [da inauguração dos centros de distribuição no Nordeste] é a otimização dos processos desde a coleta dos produtos de vendedores locais até a entrega aos consumidores no Brasil".

Diferentemente de grandes varejistas locais que têm parte da frota de entrega verticalizada, a Shopee no Brasil só usa frotas terceirizadas. A frota utilizada pela empresa "cresceu mais de 40% comparado com o segundo semestre de 2022".