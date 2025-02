Calor extremo pode acelerar envelhecimento biológico em até 2,5 anos, revela estudo

Reflexo das mudanças climáticas, o calor extremo tem assolado o Brasil com temperaturas recordes e acende o alerta frente aos riscos à saúde.

Agora, um novo estudo pioneiro publicado na revista Science Advances revelou que o envelhecimento biológico é acelerado em cerca de 2,48 anos a depender da exposição a sensações térmicas acima de 32ºC -- além de aumentar os riscos de doenças e mortalidade.

A pesquisa analisou dados de 3.686 adultos com mais de 56 anos nos Estados Unidos e mostrou que as temperaturas elevadas podem alterar processos epigenéticos no organismo, acelerando o declínio do corpo.

Entre os principais resultados, os cientistas observaram que o "envelhecimento epigenético", medido por diferentes biomarcadores, foi significativamente maior em indivíduos expostos a mais dias de calor ao longo de um e seis anos . Em períodos mais curtos, como dias ou semanas, o efeito foi menos pronunciado.

A análise considerou os índices de calor, que combina temperatura e umidade para refletir como o calor é sentido pelo corpo humano.

Os dias quentes foram classificados em diferentes níveis, seguindo as diretrizes do National Weather Service (NWS) dos EUA: cautela (80-90°F ou 26,7-32,2°C), extrema cautela (90-103°F ou 32,2-39,4°C) e perigo (103-124°F ou 39,4-51,1°C).

Nenhum dos participantes viveu em áreas onde foram registrados dias no nível de perigo extremo (acima de 124°F ou 51,1°C).

Os dados de temperatura foram combinados com informações genéticas e de saúde dos participantes para medir o impacto do calor no chamado "relógio epigenético", um marcador molecular que indica a idade biológica das células.

"Nossos achados sugerem que o calor não afeta apenas o bem-estar imediato das pessoas, mas pode ter consequências a longo prazo na saúde e expectativa de vida", afirmam os autores do estudo.

Vulnerabilidade

Ao analisar fatores como idade, gênero, raça e nível socioeconômico, não foram encontradas evidências significativas de que determinados grupos sejam mais vulneráveis ao envelhecimento epigenético.

No entanto, a pesquisa destaca que adultos mais velhos já possuem menor capacidade de regulação térmica, o que pode amplificar os impactos da exposição prolongada .

Os cientistas também ressaltam que a crise climática deve agravar o cenário. Projeções indicam que, até 2050, mais de 100 milhões de americanos enfrentarão episódios frequentes de calor extremo, aumentando a pressão sobre os sistemas de saúde pública.

Políticas públicas

Segundo os pesquisadores, as descobertas devem orientar estratégias de mitigação dos efeitos do calor sobre a população, como melhorias no acesso ao ar-condicionado, investimentos em infraestrutura urbana para reduzir ilhas de calor e campanhas de conscientização sobre os riscos das altas temperaturas para a saúde.

"O envelhecimento acelerado induzido pelo calor reforça a necessidade de políticas públicas que protejam populações vulneráveis e minimizem os impactos das mudanças climáticas", conclui o estudo.