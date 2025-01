Sessão da Tarde: 'A Lagoa Azul' não é o filme mais assistido do programa; saiba qual é

Há quase cinco décadas, a Sessão da Tarde, da TV Globo, transmite de graça filmes de sucesso aos brasileiros durante a semana. O número de produções licenciadas pela emissora, no entanto, é limitado, e eventualmente alguns longas se repetem. É o caso de "A Lagoa Azul", de 1980, que já foi transmitido 20 vezes. Mas não detém o título de mais repetido na emissora.

Apesar da crença popular, o campeão de reprises pertence ao romance sobrenatural "Ghost: Do Outro Lado da Vida".

Estrelado por Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, o longa conquistou os corações do público com a mistura de romance, mistério e um toque sobrenatural. A famosa cena do casal moldando um vaso ao som de "Unchained Melody", de The Righteous Brother, tornou-se um clássico do cinema, relembrado em referências culturais.

Lançado em 1990, o longa foi um grande sucesso de bilheteria e arrecadou mais de US$ 500 milhões no mundo todo, com orçamento total de US$ 22 milhões. Também recebeu cinco indicações ao Oscar e conquistou duas estatuetas: a Melhor Atriz Coadjuvante e a de Melhor Roteiro Original.

"Ghost: Do Outro Lado da Vida" foi transmitido 25 vezes desde o início da Sessão da Tarde, em 1974.

Veja o trailer de 'Ghost: Do Outro Lado da Vida'

Onde assistir a 'Ghost: Do Outro Lado da Vida'

O filme está disponível nas plataformas de streaming da Telecine, Prime Video e Apple TV (por aluguel).

E 'A Lagoa Azul'?

Embora seja frequentemente lembrado como o filme mais reprisado, "A Lagoa Azul", estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins, ocupa o segundo lugar no ranking, com 20 exibições.

A história de dois jovens perdidos em uma ilha deserta também é um símbolo nostálgico para o público brasileiro, mas não supera o apelo universal de "Ghost". E vale ressaltar que o aparente "sucesso" do filme foi regional: a produção fez somente US$ 58,8 milhões em receita e teve orçamento de US$ 4,5 milhões. É mais relembrado no Brasil do que nos Estados Unidos, país de origem.

Onde assistir 'A Lagoa Azul'?

O filme está disponível nas plataformas de streaming da Netflix, Prime Video e Apple TV (por aluguel).