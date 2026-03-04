'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quarta-feira, 4?

Sessão da Tarde: filme desta quarta-feira é estrelado por Lília Cabral (TV Globo / Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 4 de março de 2026 às 07h52.
Nesta quarta-feira, 4, a Sessão da Tarde da Globo exibe a comédia “Tire 5 Cartas”.
A trama acompanha Fátima, personagem de Lilia Cabral, uma mulher de 60 anos que deixa São Luís rumo ao Rio de Janeiro para realizar o sonho de ser cantora. Como a carreira musical não dá certo, ela decide trabalhar com leituras de tarô.
O problema é que suas previsões estão longe de serem confiáveis: com a ajuda do marido, ela pesquisa informações sobre os clientes nas redes sociais para fingir que viu tudo nas cartas.
A situação foge do controle quando um valioso anel aparece misteriosamente em sua casa. Para despistar bandidos, Fátima e o marido precisam fugir para o Maranhão.
Confira o trailer:
A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.