'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quarta-feira, 4?

Nesta quarta-feira, 4, a Sessão da Tarde da Globo exibe a comédia “Tire 5 Cartas”.

A trama acompanha Fátima, personagem de Lilia Cabral, uma mulher de 60 anos que deixa São Luís rumo ao Rio de Janeiro para realizar o sonho de ser cantora. Como a carreira musical não dá certo, ela decide trabalhar com leituras de tarô.

O problema é que suas previsões estão longe de serem confiáveis: com a ajuda do marido, ela pesquisa informações sobre os clientes nas redes sociais para fingir que viu tudo nas cartas.

A situação foge do controle quando um valioso anel aparece misteriosamente em sua casa. Para despistar bandidos, Fátima e o marido precisam fugir para o Maranhão.

Confira o trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.