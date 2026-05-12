Série 'Crystal Lake', sobre Jason de 'Sexta-Feira 13', vai ao ar no Halloween

A plataforma de streaming Peacock anunciou oficialmente a data de estreia de Crystal Lake, nova série derivada da franquia Sexta-Feira 13. A produção chega ao catálogo no dia 15 de outubro e será o primeiro título oficial da saga a estrear durante o período do Halloween.

A série funcionará como um prelúdio da história de Jason Voorhees e contará com Linda Cardellini (Scooby-Doo) no papel de Pamela Voorhees, mãe do futuro assassino. A narrativa irá abordar os acontecimentos envolvendo o Acampamento Crystal Lake antes do surgimento definitivo do icônico serial killer mascarado.

Apesar de Jason Voorhees ter se consolidado como um símbolo do Halloween ao longo dos anos, a franquia nunca teve lançamentos associados à data. Do filme original, lançado em 1980, até o longa de 2009, todos os títulos chegaram aos cinemas entre os meses de fevereiro e agosto.

Com oito episódios previstos, Crystal Lake deve acompanhar toda a temporada de Halloween e se estender até novembro. Há, inclusive, a possibilidade de a exibição semanal coincidir com a última sexta-feira 13 do ano.

Trama em sigilo

Mesmo com a confirmação da estreia, diversos detalhes da trama seguem sob sigilo. Até o momento, a principal informação divulgada aponta o foco da história em Pamela Voorhees e no desenvolvimento de sua personalidade homicida após a morte do filho no acampamento.

A produção também apresentará uma versão jovem de Jason Voorhees, antes de sua transformação no assassino conhecido pelos fãs. Além do aprofundamento psicológico de Pamela, a série deve manter elementos clássicos do terror slasher.

O desenvolvimento da série foi marcado por um histórico complicado. O projeto passou por mudanças criativas, atrasos e incertezaa, o que gerou dúvidas sobre sua viabilização.

O elenco também inclui William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins e Gwendolyn Sundstrom, cujos papéis ainda não foram oficialmente revelados.

Apesar do anúncio da data de lançamento, ainda não há confirmação sobre quando Crystal Lake estará disponível no Brasil, já que o Peacock não opera no país. Como referência, a série Twisted Metal foi distribuída nacionalmente pela HBO Max, assim como o seriado The Paper, spin-off do consagrado The Office..