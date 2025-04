SBT exibe episódios raros de 'Chaves' a partir desta segunda-feira, 7

A partir desta segunda-feira, 7 de abril, o SBT reservou uma surpresa especial para os fãs do Chaves. O canal começará a exibir episódios raros do seriado mexicano, que nunca foram ou raramente foram explorados pelo público.

A exibição será complementada por outros títulos que marcaram época. Após a exibição de Chaves, o SBT transmite o programa A Caverna Encantada, seguido de episódios de Chapolin, oferecendo uma programação noturna recheada de entretenimento para toda a família.

Onde assistir ao vivo?

As exibições acontecem no canal SBT às 20h45, de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário.

Apesar de alguns desses episódios já terem sido transmitidos em outros canais, como o Multishow, a exibição no SBT ganha um caráter especial, consolidando o retorno do seriado à programação do canal.

O retorno de Chaves tem sido um sucesso, alcançando uma média de 4,1 pontos de audiência na Grande São Paulo desde janeiro. Com esse desempenho, o seriado superou programas populares da emissora, como o Programa do Ratinho e o SBT Brasil.