Ryan Gosling revela por que aceitou interpretar Ken no filme da Barbie

O ator Ryan Gosling revelou na última semana por que aceitou interpretar o boneco Ken no filme "Barbie". O longa escrito e dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), tem previsão de lançamento em julho de 2023. Margot Robbie será a Barbie.

Em entrevista no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", na quinta-feira, 21, o ator relembrou o dia que recebeu o convite para participar do longa. Gosling disse que saiu para o seu quintal para pensar depois que Gerwig ofereceu o papel e recebeu um sinal de qual seria sua resposta.

"Eu ando no quintal e você sabe onde eu encontrei o Ken, Jimmy? De bruços na lama ao lado de um limão esmagado", revelou o ator. Gosling disse a Fallon que mandou a foto do boneco Ken na lama para a diretora e aceitou o papel. 'Eu serei seu Ken, pois esta história deve ser contada'", escreveu na mensagem.

Segundo a revista Variety, o boneco Ken pertencia a uma das filhas do ator com a atriz Eva Mendes. O casal está junto desde 2011 e tem duas filhas.

After receiving the offer to play Ken in “Barbie,” Ryan Gosling walked into the backyard and found “[A Ken doll] face down in the mud next to a squished lemon. I texted [the photo] to Greta and said, ‘I shall be your Ken, for this story must be told.'”https://t.co/c1JLuF2Muf pic.twitter.com/yqyIc7cPJd

— Variety (@Variety) July 22, 2022