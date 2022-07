Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Star+, três estreias, incluindo a série produzida por Salma Hayek Pinault, Santa Evita, sobre Eva Perón. Na Netflix, a comédia romântica Uncoupled, estrelada por Neil Patrick Harris e a série documental O Homem Mais Odiado da Internet.

Santa Evita (Star+)

Santa Evita é a história de um corpo sem túmulo e da lenda que nasceu em torno dele. Ao longo de seus sete episódios de 45 minutos, a série narra a misteriosa história por trás do cadáver da primeira-dama argentina Eva Perón que aguardou por três anos a construção de um monumento para seu enterro, algo que nunca aconteceu. Em 1955, as forças militares da Argentina derrubaram o então presidente Juan Domingo Perón e esconderam o corpo de Evita durante 16 anos, com o intuito de evitar que ele se tornasse uma arma contra o regime. Antes de sua morte, Eva havia se tornado uma poderosa e fundamental figura política como esposa do General Perón, e seu cadáver errante e insepulto influenciou a política do país por mais de duas décadas.

O Homem Mais Odiado da Internet (Netflix)

O Homem Mais Odiado da Internet mostra a luta de uma mulher contra o autoproclamado "rei do revenge porn" depois que fotos de sua filha são postadas online. Hunter Moore dizia que sua missão era arruinar a vida das pessoas. Ele ganhou fama no início dos anos 2010, quando fundou o site IsAnyoneUp.com, especializado em divulgar imagens de "revenge porn" e que só postava fotos explícitas de mulheres e homens, sem a autorização dessas pessoas. Moore angariou um séquito de seguidores que acompanhavam com avidez os seus ataques cibernéticos, e esta série em três partes registra como ele finalmente foi preso graças aos esforços da única força mais avassaladora do que os exércitos de trolls da internet: uma mãe decidida a proteger a filha. A série conta com entrevistas exclusivas das vítimas de Moore.

Uncoupled (Netflix)

A vida de Michael Lawson (Neil Patrick Harris) era perfeita. Afinal, ele é um corretor de sucesso em Nova York, com uma bela carreira, uma família que o apoia, ótimos amigos e um relacionamento de 17 anos com o marido, Colin (Tuc Watkins). Por isso, quando Colin simplesmente vai embora na véspera do aniversário de 50 anos, Michael fica sem chão. Agora, da noite para o dia, ele enfrenta dois pesadelos: perder sua alma gêmea de repente e encarar a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York.

Big Sky (Star+)

A segunda temporada da série Big Sky, traz um novo mistério para as detetives Cassie Dewell e Jenny Hoyt. Ao investigarem um acidente de carro nos arredores da cidade Helena, Montana, as duas percebem que o caso é mais complicado do que aparenta. Durante o processo, elas se deparam com um grupo despreocupado de adolescentes, uma paquera antiga de Hoyt e um homem misterioso e violento.

9-1-1 (Star+)

Os novos episódios da quinta temporada da série de ação e drama policial 9-1-1 chegaram nesta semana na plataforma. Agora, os atendentes de emergência terão que lidar com uma nova ameaça: uma série de ataques de ransomware que visam desestabilizar os sistemas de computadores de Los Angeles. O caos toma forma quando um blecaute generalizado causa estragos pela cidade e, além disso, os problemas familiares de Athena, a depressão pós-parto de Maddie e o problema de saúde de Eddie se intensificam enquanto uma nova operadora call center assume o grupo de 9-1-1.

