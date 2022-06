Filme da Barbie: foto das gravações revela relação com Brasil; veja

Nas últimas semanas, fotos dos atores Margot Robbie ("Esquadrão Suicida") e Ryan Gosling ("La La Land") nas gravações de "Barbie" vêm viralizando nas redes sociais. Desta vez, um detalhe identificado na foto chamou atenção dos usuários brasileiros.

Nesta terça-feira, 28, imagens dos personagens Barbie e Ken correndo pelas ruas da cidade apareceram no Twitter.

Divulgadas sem nenhum contexto, as fotos tiveram sua veracidade questionada por alguns usuários por conta de algo ao fundo: uma bandeira do Brasil.

Tudo indica que a foto não foi alterada, mas sim que alguém do set de filmagens decidiu adicionar um toque brasileiro ao cenário.

O que é o filme da Barbie?

O filme "Barbie", escrito e dirigido por Greta Gerwig ("Lady Bird"), tem previsão de lançamento em julho de 2023. Margot Robbie e Ryan Gosling serão Barbie e Ken, mas a história não será um conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo.

Os rumores são de que o enredo irá mostrar múltiplas versões da Barbie e do Ken, como é o caso com as diversas linhas da Mattel. A personagem de Margot Robbie será expulsa de Barbieland e terá que enfrentar o mundo real.

Will Ferrell, Michael Cera, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Alexandra Shipp, Ritu Arya, Sharon Rooney, Scott Evans e mais nomes já estão confirmados no elenco.

