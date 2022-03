Rumo ao Top 1? 'Envolver', de Anitta, chega ao 2° lugar mundial do Spotify

A cantora Anitta quebrou mais um recorde nesta quinta-feira, 24, com a sua nova música Envolver. A canção em espanhol alcançou o posto de segunda música mais tocada no Spotify, maior plataforma destinada à música no mundo.

No dia 19 de março, a música entrou para o ranking global “Top 10” do Spotify, sendo a primeira artista brasileira a entrar para essa lista. No dia seguinte, avançou mais duas posições e chegou ao 7º lugar e, ontem, a cantora estava em 4º lugar no mesmo ranking.

De acordo com dados do Spotify, mais de metade dos usuários que escutam "Envolver" são do exterior. Os dez países que mais têm escutado "Envolver" são Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Espanha, Colômbia, Equador e Guatemala. A música segue em tendência de crescimento, com 3,5 milhões de reproduções.

A cantora comemorou o feito em um post em seu perfil do Instagram. "Tive que apagar o outro post porque ficou velho muito rápido. Mudo. A primeira brasileira na história a conseguir chegar no top 5 mundia. Somos o NÚMERO 2", escreveu a cantora em inglês.

“Envolver’, que deve estar presente no novo disco da cantora, a ser lançado ainda este ano, também ganhou as redes sociais. No TikTok, um vídeo de Anitta performando a canção em um show viralizou e se transformou em um “desafio” (algo comum na plataforma) reproduzido por milhares de pessoas e chegando até mesmo a celebridades internacionais, como o cantor Justin Bieber. A música está entre as 10 músicas mais escolhidas pelos usuários nos Estados Unidos no Tik Tok.

O clipe da canção, dirigido pela própria Anitta e produzido por Harold Jimenez, já tem mais de 63 milhões de visualizações no YouTube.

No Twitter, fãs da cantora estão pedindo para todos continuem reproduzindo a música para que o hit alcance o primeiro lugar. Até mesmo marcas, como a Motorola, Samsung e Nubank, pegaram carona no assunto ao longo do dia.

BOTA ENVOLVER DA ANITTA PRA TOCAR NO FONE DE OUVIDO E VAI REGULARIZAR OU TIRAR O TÍTULO DE ELEITOR ANIMAL — cleytu (@cleytu) March 24, 2022

mas agora papo reto tem como ver quantos play a Anitta tem? Ou só atualiza no dia seguinte? pô mane tenho certeza que agora foi, ouvi mais de 20 vezes sem o Spotify premium ouvi todas as propaganda ainda pqp. alguém explica? — caze (@Casimiro) March 24, 2022

No final de 2017, a cantora quase chegou ao Top 10 com "Vai malandra". O hit conquistou o 18° lugar no Top 50 Global.