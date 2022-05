Rosalía no Brasil: show no Espaço das Américas tem ingressos disponíveis

Um novo lote de ingressos para o show da cantora espanhola Rosalía no Brasil no dia 22 de agosto será disponibilizado a partir desta quarta-feira, 4.

A apresentação iria acontecer no Tokio Marine Hall (antigo Tom Brasil) com capacidade para 4 mil pessoas. Com a grande demanda, o show foi transferido para o Espaço das Américas, que pode receber 8 mil pessoas.

Na sua primeira turnê global, Rosalía passará em 15 países em 47 shows. A Motomami World Tour começa em julho em Almería, Espanha, no Recinto Ferial de Almeria, com paradas em Barcelona, Madri, Cidade do México, São Paulo, Santiago, Nova York, Toronto, Chicago, Los Angeles, Miami, Milão, Amsterdã, Londres e muito mais, antes de terminar em Paris, França, na Accor Arena em 18 de dezembro. Na América do Sul, a cantora fará apresentações únicas na Argentina, Chile, Colômbia e Brasil.

A turnê celebrará o aclamado novo álbum de Rosalía, Motomami, e, juntamente com muitos de seus já conhecidos sucessos. A cantora já venceu um Grammy e oito Grammys Latinos.

Onde comprar ingresso do show da Rosalía em São Paulo

A venda para público geral está disponível online no site da Eventim. A venda física será no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda São Paulo/ SP) das 13h às 17h.

Todos os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para o show no Espaço das Américas e não será necessário trocar. Como a separação de setores no novo local é diferente, aqueles que compraram ingressos de “pista premium”, “frisa” e “cadeira alta” foram todos realocados para a “pista premium” do Espaço das Américas.

Preços dos ingressos do Show da Rosalía em São Paulo

Pista Premium: R$ 360 (meia-entrada) | R$ 720 (inteira)

Pista: R$ 240 (meia-entrada) | R$ 480 (inteira)

Mezanino: R$ 370 (meia-entrada) | R$ 740 (inteira)

Camarote: R$ 375 (meia-entrada) | R$ 750 (inteira)

