Rock in Rio 2024: venda para o público geral começa nesta quinta-feira; veja valores e como comprar

Nesta quinta-feira, 7, estará disponível para o público geral, a partir das 19h, a venda de ingressos para o Rock In Rio 2024. A pré-venda, destinado a membros do programa de fidelidade Rock in Rio Club, começou na última quinta-feira, 30, e vai até às 19h desta quarta-feira, 6. A venda será exclusiva no site Ticketmaster.

Os apaixonados por música estão ansiosos pela nova edição do Rock In Rio 2024, que vai celebrar 40 anos na Cidade da Música, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, os organizadores do festival anunciaram o lançamento de um novo palco Mundo, ampliação do Sunset e o novo espaço Global Village.

Quais as datas do Rock In Rio 2024?

O Rock In Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro

Line-up

O line-up do festival conta também com Ed Sheran, Ne-Yo, Joss Stone e Ludmilla. Não entanto, os organizadores não especificaram que qual palco os outros artistas estarão.

O cantor britânico é um dos notórios do atual cenário do Pop. Ganhador de quatro prêmios Grammy, Sheeran conta com um repertório de canções que conquistaram pessoas ao redor do mundo, como "Perfect", "Thinking Out Loud" e "Photograph". Ele já se apresentou no Brasil nos anos de 2015, 2017 e 2019.

O rapper Ne-Yo e a cantora Joss Stone estiveram em São Paulo em setembro para a primeira edição do The Town 2023, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio. O cantor surpreendeu o público com seu carisma e os hits de maior sucesso de sua carreira. Já a cantora substituiu Liam Payne e agradou com potência vocal.

Veja preços dos ingressos do tipo Rock in Rio Card

O valor do Rock In Rio Card será de R$ 755 (inteira) e R$ 377 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de serviço. Os ingressos para o festival na Cidade da Música serão vendidos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil.

A compra do público em geral tem limite de até quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada para seu acompanhante.

O pagamento das entradas pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Há desconto de 15% para clientes dos cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti e parcela da compra em até oito vezes sem juros.

Como comprar ingresso pelo Ticketmaster