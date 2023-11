Rock In Rio 2024: Ed Sheeran, Ne-Yo e Ludmilla são anunciados no festival; veja ingressos e datas

O Rock In Rio 2024 anunciou nesta segunda-feira, 13, o primeiro headliner do seu line-up. Para o próximo ano, a atração principal do Palco Mundo será o cantor Ed Sheeran.

O festival também vai contar com a presença da cantora Ludmilla, e outros artistas internacionais como Ne-Yo e Joss Stone. O evento está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A próxima edição marca os 40 anos do Rock In Rio, que vai lançar um novo palco Mundo, um Sunset mais ampliado e um novo espaço chamado Global Village.

Venda do Card

Nesta segunda-feira, 13, os organizadores informaram que a venda do Rock In Rio Card vai começar em 7 de dezembro, às 19h. Já a pré-venda para membros do Rock In Rio Club será realizada entre os dias 30 de novembro, às 19h e 6 de dezembro, às 19h.

O valor do Rock In Rio Card será de R$ 755 (inteira) e R$ 377 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de serviço. Os ingressos para o festival na Cidade da Música serão vendidos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil.

A compra do público em geral tem limite de até quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada para seu acompanhante.

O pagamento das entradas pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Há desconto de 15% para clientes dos cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti e parcela da compra em até oito vezes sem juros.