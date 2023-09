The Town: organizadores revelam novidades no Rock in Rio 2024; veja datas

O The Town, festival de música em São Paulo, dos mesmos organizadores do Rock in Rio, chega ao fim neste domingo, após cinco dias intensos de evento. Só no primeiro fim de semana, o evento contou com as apresentações de gigantes internacionais como Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone e Bebe Rexha, e levou pelo menos 200 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos.

De quinta-feira para cá, a expectativa é trazer mais pelo menos 300 mil pessoas. Passaram pelos palcos do Autódromo bandas como Foo Fighters, Maroon 5, Garbage, Yeah Yeah Yeahs, The Chainsmokers e muitos outros. Hoje, domingo, 10, o festival recebe Bruno Mars novamente, além das apresentações de H.E.R, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Kim Petras, Iza e Jão.

LEIA TAMBÉM:

Novidades para o Rock in Rio 2024

O tamanho foi o sucesso do evento que os organizadores revelaram, em coletiva de imprensa, as novidades para o Rock in Rio 2024. E começa pela quantidade de dias: se o The Town mobilizou São Paulo para cinco dias de eventos, o Rock in Rio trará sete dias de entretenimento para a capital carioca.

No ano que vem, o Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, fora do feriado e com dias de semana comuns, como sexta, 13, quinta, 19, e sexta, 20. O festival também comemora seus 40 anos de existência em 2024.

Datas confirmadas do Rock in Rio 2024! 🤘 Dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. pic.twitter.com/EvmXzEiGqJ — We In The Crowd (@weinthecrowd) September 10, 2023

Quando será a segunda edição do The Town?

Na coletiva, o criador Roberto Medina declarou, ao lado do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que a próxima edição do The Town também ocorrerá no Autódromo de Interlagos, em 2025. As datas oficiais ainda não foram divulgadas.