Rock in Rio 2024: confira o line-up deste domingo, 15

Neste domingo, 15 de setembro, o Rock in Rio 2024 encerra o primeiro fim de semana com performances inesquecíveis de grandes nomes do rock e heavy metal, como Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple. No Palco Mundo, a noite começa com Paralamas do Sucesso e segue com uma sequência de shows imperdíveis, enquanto no Palco Sunset, os fãs poderão ver Barão Vermelho e Planet Hemp ao lado de Pitty.

O evento continua a atrair milhares de pessoas para celebrar seus 40 anos de história, com 700 mil participantes esperados até o fim. Confira o line-up completo deste domingo abaixo.

Line-up do Rock in Rio 2024 – Domingo, 15 de setembro:

Palco Mundo

16h40 - Paralamas do Sucesso

19h - Journey

21h15 - Evanescence

0h - Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 - Barão Vermelho

17h50 - Planet Hemp convida Pitty

20h10 - Incubus

22h45 - Deep Purple

Palco New Dance Order

22h - Ruback

23h30 - Binaryh

1h - Mila Journée

2h30 - Artbat

Palco Espaço Favela

16h - Ster

19h - MC Hariel

21h - MC Poze do Rodo

Palco Global Village

15h30 - Larissa Luz

17h30 - Terra Celta convida Orquestra Refugi

19h15 - Anees

Palco Supernova

15h - The Mönic convida Eskrota

17h - Black Pantera

19h30 - Crypta

20h30 - Dead Fish