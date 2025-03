Negociações sobre trégua em Gaza entre Israel e Hamas estão estagnadas, afirmam fontes

As negociações entre Israel e o grupo islâmico Hamas sobre as próximas fases do cessar-fogo na Faixa de Gaza não avançaram, segundo uma fonte egípcia envolvida nas tratativas intermediadas por Egito, Catar e Estados Unidos. O impasse persiste após o término da primeira fase da trégua, que começou em 19 de janeiro.

"As tratativas não foram boas e não houve progresso" , afirmou a fonte, que falou sob condição de anonimato. Segundo ela, o Hamas busca o fim da guerra e a retirada das forças israelenses de Gaza, enquanto Israel rejeita ambas as condições.

Diante da falta de consenso, os mediadores solicitaram "mais tempo para solucionar a crise", sem especificar um prazo.

Israel impõe condições para continuidade da trégua

Os mediadores alertaram Israel de que, sem avanços na segunda fase das negociações, não haverá extensão do cessar-fogo. Egito e Catar tentam encontrar uma solução para destravar o acordo, de acordo com a fonte.

Além disso, Israel foi informado de que "não é tarde demais para resgatar mais reféns", mas que decisões precisam ser tomadas para viabilizar as libertações .

O acordo de trégua, iniciado em 19 de janeiro, prevê três fases de 42 dias cada. A segunda etapa deveria ser negociada antes do fim da primeira. No entanto, a fonte afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu adiou as tratativas para prolongar a fase inicial e garantir a libertação do maior número possível de reféns israelenses.

Outra fonte egípcia informou à Agência EFE que Israel condicionou a continuidade do cessar-fogo à libertação de todos os reféns vivos. "Não há cessar-fogo gratuito; ele só será concedido em troca de ganhos adicionais", teria dito a delegação israelense.

Hamas nega negociações após retorno de delegação israelense

A imprensa israelense noticiou que a delegação do país retornou a Tel Aviv na sexta-feira e que as negociações para a segunda fase poderiam ser retomadas virtualmente neste sábado. No entanto, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, afirmou que "não há conversas no momento" após a última rodada de reuniões no Cairo.

Pelo acordo, a segunda fase deveria começar no domingo, com o Hamas libertando os reféns restantes e Israel liberando prisioneiros palestinos e retirando suas tropas de Gaza, incluindo do corredor Filadélfia – um território estratégico na fronteira com o Egito. Entretanto, sem consenso entre as partes, a continuidade da trégua segue incerta.