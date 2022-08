Rick and Morty deixa a Netflix; veja o que mais sai em agosto

Se você gosta de aproveitar bem as séries da Netflix, é bom já preparar a pipoca: esse talvez seja o momento de dar mais atenção a alguns títulos. A empresa já anunciou quais serão os filmes e séries que deixarão de ser parte do catálogo ao longo do mês de agosto.

Ao todo, a renovação contará com 50 títulos a menos, entre eles, 12 grandes séries. As maiores perdas sem dúvidas são a animação Rick and Morty — que passa para o catálogo da HBO Max — e os filmes Correndo Atrás, Lenda Urbana e Sin City.

Todos os meses, a plataforma de streaming atualiza seu catálogo com entradas e saídas. Sendo assim, confira a lista dos filmes que saem da Netflix neste mês:

01/08 2 State

01/08 A escola dos rugidos (52 eps.)

01/08 Além da Escuridão - Star Trek

01/08 As Torres Gêmeas

01/08 Astro Boy

01/08 Baaghi

01/08 Correndo Atrás

01/08 Didi Quer Ser Criança

01/08 Diga Sim

01/08 Fitoor

01/08 For Life: Temporada 1

01/08 Inspetor Bugiganga 2.0: Temporada 2

01/08 Lenda urbana

01/08 Liga dos Deuses

01/08 Me Chame Pelo Seu Nome

01/08 O Ataque

01/08 O Cristo Cego

01/08 O Que Poderíamos Ser

01/08 O Tempo e a Maré

01/08 Passageiros

01/08 Pinte de Açafrão

01/08 PK

01/08 Raajneeti

01/08 Rebelde nas Alturas

01/08 Sequestro no Espaço

01/08 Star Trek

01/08 Tamasha

01/08 Un plus une

01/08 Vida a Bordo - Mediterrâneo: Temporada 1

01/08 Vida a Bordo - Mediterrâneo: Temporada 2

02/08 Meu Amigo Vampiro

02/08 Monsieur & Madame Adelman

03/08 Fariña (10 eps.)

05/08 Sin City

06/08 Screwball - Doping no Baseball

07/08 Diamonds in the Sky

10/08 The Saint

11/08 Nocturama

12/08 Chocolate City: Vegas Strip

12/08 Os Smurfs (33 eps.)

13/08 Calum von Moger - Invencível

13/08 Rick & Morty (41 eps.)

14/08 As Excluídas

14/08 O Príncipe Nigeriano

Vale lembrar que a Netflix possui um contrato de exibição dos títulos e, passado algum tempo, a empresa é obrigada a retirar o título de seu catálogo. Evidentemente, alguns deles são passíveis de renovação — o que gera a permanência do conteúdo dentro da plataforma de streaming.

O que entra em agosto?

50 títulos deixam o catálogo da Netflix, mas a empresa também renova seu acervo com novos títulos e temporadas de séries originais.

Para esse mês, há grandes títulos muito aguardados, como Sandman, Queer Eye e a terceira temporada de Eu Nunca...

Veja abaixo as novidades de agosto:

01/08 Um Pesadelo de Casamento

03/08 Bom Dia, Verônica: Temporada 2

03/08 Que Culpa tem o Carma

03/08 Buba

04/08 Kakegurui Twin

04/08 Tamara Falcó - La Marquesa

04/08 Temporada de Casamentos

05/08 Sandman

05/08 Carter

05/08 O Despertar das Tartarugas Ninjas: O Filme

09/08 Eu Matei meu Pai

10/08 Reformas Inacreditáveis

10/08 Casamento à Indiana: Temporada 2

10/08 A Escola Amaldiçoada

10/08 Locke & Key: Temporada 3

10/08 Iron Chef Brasil

10/08 Eu Nunca… – Temporada 3

11/08 Dota: Dragon’s Blood – Temporada 3

12/08 Uma Família Exemplar

12/08 O Musical

12/08 Dupla Jornada

17/08 Nada Suspeitos

17/08 Fogo Ardente

17/08 Como Seria Se...

19/08 Alma

19/08 Echoes

19/08 Kleo

19/08 Glow Up: Temporada 4

23/08 Chad and JT Go Deep

24/08 Orange County à Venda

24/08 Ollie, o Coelhinho Perdido

24/08 Queer Eye: Brasil

25/08 História: Direto ao Assunto – Temporada 2

25/08 Rilakkuma no Parque

26/08 De Férias da Família

27/08 MO

30/08 Sou um Assassino – Temporada 3

