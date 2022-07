Ucconx — evento que une games, cinema e cosplay — começa nesta quarta-feira em São Paulo

Começa nesta quarta-feira (27/07) o Ucconx, um festival de cultura pop que reúne fãs de quadrinhos, games, cinema e cosplay. O evento acontece no Complexo do Anhembi em São Paulo, e vai até sábado. Os ingressos estão à venda no site.

Dentre as presenças confirmadas está a da atriz Millie Bobby Brown, que faz a personagem Eleven na série Stranger Things, da Netflix. O ator Rupert Grint, o Rony Weasley dos filmes de Harry Potter, também estará presente para conversar com os fãs. Youtubers e influencers que produzem conteúdo sobre as temáticas do evento também estarão presentes.

Os ingressos custam entre 125 e 400 reais, a depender do dia escolhido. O passaporte para todos os dias do evento fica entre 600 reais (meia-entrada) e 1.200 (inteira). Além de conversas com celebridades deste universo, o visitante poderá participar de um concurso de cosplay, atividade em que fãs de um personagem se vestem como ele. Há ainda um estante dedicado à cultura pop asiática, e outro voltado à cultura urbana.

O evento busca reunir em um só lugar os fãs das diversas vertentes do mercado geek, que vai dos quadrinhos aos jogos, passando por filmes e séries. É um segmento bilionário. Uma pesquisa recente, mostrou que 63% desses consumidores têm um gasto médio mensal com entretenimento de mais de 100 reais. Só o mercado de games movimentou 11 bilhões de reais em 2021 e deve crescer 6% em 2022.