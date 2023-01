RBD anuncia dois shows extras após ingressos esgotarem em menos de 24h; veja valor

Mais uma vez pensando nos fãs brasileiros, o RBD — o grupo mais relevante e importante da música e cultura pop latina contemporânea — anuncia um terceiro show em São Paulo, da turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023. A nova apresentação acontece no dia 16 de novembro, no Allianz Parque. O grupo vendeu mais de 800 mil ingressos em seus shows nos Estados Unidos, México e Brasil em poucas horas e se consagra com um dos maiores atos pop do mundo. O fenômeno multigeracional embarca em uma das turnês mais esperadas da história para celebrar um legado de 20 anos de música, produzida pela T6H Entertainment e Live Nation.

Para o show extra em São Paulo, clientes do Banco BRB terão pré-venda exclusiva no dia 2 de fevereiro, começando às 10h online e às 12h nas bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 3 de fevereiro, nos mesmos canais e horários. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros por clientes BRBCard e 3x sem juros para os demais cartões, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

A primeira data da turnê será muito especial para a banda e para os fãs, pois acontecerá no estádio Sun Bowl em El Paso, Texas, localizado perto da fronteira EUA/México. O estádio de 40 mil lugares simboliza o apelo transcultural do RBD e o impacto revolucionário na cultura que uniu muitas nações. O grupo tocará em grandes estádios em Dallas, Houston, Chicago e Los Angeles, além de arenas icônicas como Madison Square Garden em Nova York, Grand Garden Arena em Las Vegas, Viejas Arena em San Diego, entre outras. No México, se apresentarão no emblemático Foro Sol na Cidade do México.

Quando será o show do RBD em São Paulo?

No Brasil, os shows acontecerão em São Paulo, nos dias 16 (nova data), 17 e 18 de novembro no Allianz Parque; e no Rio de Janeiro, dia 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

Onde será o show do RBD?

Em São Paulo, os três shows acontecerão no Allianz Parque.

Quanto custa o ingresso do RBD em São Paulo?

O menor valor possível é o da cadeira superior, a partir de R$ 210,00. Veja os preços:

CADEIRA SUPERIOR - R$ 210,00 meia-entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia-entrada e R$ 850,00 inteira