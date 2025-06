R$ 55 milhões, Beyoncé e iate de luxo: tudo sobre o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Com uma cerimônia estimada entre US$ 7 milhões e US$ 11 milhões, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Lauren Sánchez irão celebrar seu casamento entre 24 e 26 de junho de 2025 em Veneza, Itália. O evento será realizado ao longo de três dias e contará com a presença de diversas figuras públicas e convidados, em um cenário planejado para garantir uma experiência de grande escala.

A cerimônia principal acontecerá no superiate Koru, de Bezos, ancorado na laguna de Veneza, ao largo da ilha de San Giorgio Maggiore. A ilha será fechada ao público de 24 a 29 de junho para acomodar o evento, e um serviço privado de tender será utilizado para transportar os convidados do iate até a ilha.

O casamento é descrito como íntimo para os padrões de celebridades bilionárias, com cerca de 200 a 250 convidados, segundo o site Hollywood Reporter. Entre os nomes especulados para comparecer, estão Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom, Ivanka Trump, Jared Kushner, Oprah Winfrey, Mick Jagger, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, e outros amigos e familiares próximos ao casal.

Diversos hotéis de luxo em Veneza foram reservados, como o Aman Venice e o Hotel Danieli. Além disso, 30 táxis aquáticos foram contratados para garantir o transporte dos convidados entre os diferentes pontos da cidade. O Scuola Grande della Misericordia, um prédio histórico de Veneza, também foi reservado para os dias 26 a 28 de junho, embora sua função exata no evento ainda não tenha sido confirmada.

Casamento gera protestos

Apesar de sua exclusividade, o evento gerou protestos locais devido ao impacto ambiental e ao aumento do turismo em Veneza. Grupos como “No Space for Bezos” organizaram manifestações contra a realização da festa, citando o problema do turismo excessivo na cidade.

A grande manifestação está marcada para o dia 28 de junho. Contudo, as autoridades da cidade asseguram que a festa será organizada de forma a minimizar qualquer impacto no cotidiano local.

Além disso, 80% dos fornecedores do casamento foram escolhidos localmente, com destaque para o padeiro Rosa Salva e o vidreiro Laguna B, que fornecerão doces personalizados e vidros feitos à mão para os convidados VIP, segundo o Times of India.

A experiência pessoal do casal também tem atraído atenção. Lauren Sánchez expressou sua empolgação pelo evento, mencionando como usou o Pinterest para buscar inspiração para o grande dia. Jeff Bezos, por sua vez, brincou dizendo que não está muito envolvido no planejamento, deixando toda a responsabilidade para sua noiva, segundo a Fox News.