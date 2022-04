Quer tirar ideias do papel? Conheça o método de Elon Musk para fazer isso

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, e agora maior acionista externo das ações do Twitter, é conhecido por ser um empresário inovador. Dos carros elétricos até sua empreitada para colonizar Marte, ele afirma ter métodos para "filtrar" qualquer ideia que surge na sua mente -- e com isso coloca-la em prática.

Com uma habilidade única de transformar ideias em negócios de sucesso, o homem mais rico do mundo é considerado brilhante por colocar projetos em prática sem explorar complexidades abstratas, e sim focar na simplicidade direta.

Mas como funciona o processo do bilionário para saber qual como e qual ideia vale tirar do papel? Em entrevista com Lex Fridman, pesquisador do MIT, Musk discutiu a sua busca pela inovação e contou detalhes do cerne de seu processo de tomada de decisão.

O empresário revelou que ele seleciona apenas as ideias que se encaixam na sua "equação da inovação". Musk explica que sua equação consiste basicamente em avaliar ideias de maneira rápida e fácil respondendo três questões básicas: "quanto tempo você vai levar para construir?", "você tem acesso aos recursos certos?" e "você pode obter as matérias-primas necessárias?". "O que importa é o ritmo de inovação, acesso a recursos e matérias-primas", explicou.

A dica do CEO da Tesla pode ser determinante para qualquer empreendedor que busca um novo negócio. A equação do bilionário ajuda que fundadores de empresas economizem tempo, dinheiro e energia, além de responder parte do dilema do fundador.

Confira mais detalhes de cada um dos pontos da "equação da inovação" de Elon Musk:

1. Ritmo de inovação

Um dos pontos da equação de Musk é o ritmo da inovação. O tempo importa, porém, não é necessariamente o que preciso para construí-lo o mais rápido possível. É preciso conseguir inovar em tempo hábil. Especialmente quando aqueles que procuram inovar normalmente são aqueles que procuram inovar rapidamente e ficar à frente da concorrência. Em muitos casos, pode ser uma espécie de corrida, e com imensa competição em quase todos os campos, estar à frente do pelotão pode ajudá-lo a ter sucesso.

Então a questão é, quanto tempo vai levar para construir o projeto? E isso está no prazo que acredita que precisa ser para atingir seus objetivos?

2. Acesso a recursos

Além do ritmo, Musk reforça ser necessários recursos para executar ideias inovadoras. Isso ocorre porque os recursos indicam a capacidade do empreendedor de inovar. Sem eles, uma ideia é simplesmente uma ideia. É preciso se perguntar sobre os recursos à mão (ou ao alcance), da rede certa para as pessoas certas, para poder inovar da maneira que planeja.

3. Matérias-primas

Por último, o bilionário acredita ser necessário recursos físicos, ou seja, matérias-primas. Falta de matérias-primas costumam ser algo que prejudicam projetos inovadores. Para Musk, não importa se você tem uma ideia genial e uma equipe brilhante para apoiá-la, se não tem acesso aos materiais necessários para tornar sua inovação uma realidade, ela não sairá do papel.

Da próxima vez que um empreendedor decidir tirar uma ideia do papel, considerar a equação de inovação de Musk pode ser sinônimo de sucesso: tempo mais pessoas mais materiais é igual à capacidade de inovar. Ao aplicar esta simples equação de três variáveis, será possível iniciar um projeto da mesma forma que o homem mais rico do mundo.