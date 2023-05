Quem saiu do BBB ontem? Fred é o 13° eliminado do reality

Ontem, 11, foi dia de eliminação no BBB 23. O escolhido pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Fred Nicácio, eliminado com 51,14% dos votos.

Participante da Casa do Reencontro, Fred voltou para o jogo após sair no oitavo paredão do programa.

Em segundo lugar ficou Bruna com 47,53% dos votos, seguido de Sarah Aline, com 1,33%. O compilado de pesquisas Votalhada indicava que a sister estava na frente das pesquisas online, mas também mostrava uma possibilidade de virada.

O cenário é parecido com o último paredão que a atriz encarou. As pesquisas indicaram que Bruna seria eliminada, mas Gabriel Santana saiu da casa com 56,45% dos votos, contra 42,48% da sister.

Quanto está o valor do prêmio?

Restam 8 participantes na casa e o prêmio está em 2.250.000 reais.

Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta quarta-feira, 12