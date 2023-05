Quem sai do BBB 23 hoje? Enquetes apontam Larissa, mas deve ser a Domitila

Faz quatro paredões desde que o Votalhada acertou o eliminado do BBB 23. O compilado de pesquisas online indica uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online (em sites, contas no Twitter, Telegram, YouTube...) e não acertou as eliminações de Fred Nicácio, Cezar Black e Sarah Aline, apesar de ter registrado as possibilidades de virada.

O que os paredões têm em comum? Duas "desérticas" -- Amanda, Larissa, Bruna e Aline -- competindo junto, e os seus fãs não perdem tempo nas votações que não geram votos de verdade. Por isso a diferença do resultado em comparação ao que é indicado pelo Votalhada. Então, apesar das pesquisas indicarem a saída de Larissa, a Exame desistiu de tentar prever o resultado. Última sobrevivente do Fundo do Mar, Domitila deve seguir os passos de seus colegas e ser a eliminada da vez.

Vale ressaltar um acontecimento na noite desta segunda-feira, 17. A vencedora do BBB 22, Juliette, declarou apoio à Domitila, e as fãs de Amanda teriam criticado a cantora nos comentários da postagem. "Seu tempo já passou", escreveu um usuário do Twitter. Agora, parece que os fãs da Juliette -- que garantiram mais de 80% dos votos para ela na final de 2022 -- estão empenhados em fazer mutirão de votos para eliminar Larissa (que tem mais chances de sair do que Amanda). Como os fandoms estão dominando o BBB, não sabemos mais o que esperar.

Sobre BBB 😬

Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a @domitila_barros sair 🥹❤️ — Juliette (@juliette) April 17, 2023

🚨 Amanhã, às 13:00, teremos mutirão dos portais da Juliette com o perfil oficial da @domitila_barros! Contamos com a participação de todos. #FicaDomitila #ForaLarissa pic.twitter.com/qxYmObF1Pc — Juliette F. Infos | Fan Account (@JulietteFInfos) April 17, 2023

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã deste sábado, 15, pelo horário de Brasília:

Sites: Amanda 4,22% x Domitila 27,85% x Larissa 67,92%

Amanda 4,22% x Domitila 27,85% x Twitter: Amanda 7,48% x Domitila 30,95% x Larissa 61,56%

Amanda 7,48% x Domitila 30,95% x YouTube: Amanda 9,79% x Domitila 30,33% x Larissa 59,88%

Amanda 9,79% x Domitila 30,33% x Telegram: Amanda 15,61% x Domitila 19,83% x Larissa 64,56%

Amanda 15,61% x Domitila 19,83% x Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram):Amanda 6,38% x Domitila 29,02% x Larissa 64,50%