Pianista brasileiro Manfredo Fest é homenageado com Doodle: saiba quem foi

Manfredo Fest é a homenagem do dia do Doodle, desenho que substitui o logotipo do Google na página inicial, nesta sexta-feira, 13.

O pianista brasileiro nasceu nesta data em 1936, em Porto Alegre, e foi escolhido pelo serviço de busca por ser um dos fundadores do movimento bossa nova.

Quem foi Manfredo Fest?

Manfredo Fest foi um pianista de jazz e líder de banda cego. Fest foi um dos responsáveis por criar o movimento da bossa nova brasileira. Hoje seria o 86° aniversário do músico, que faleceu em outubro de 1999.

Os pais de Fest eram imigrantes da Alemanha. Eles vieram para o Brasil na década de 1920 e tiveram o filho em 1936, na cidade de Porto Alegre.

Fest começou a estudar música clássica aos cinco anos de idade com seu pai, presidente do departamento de música da Universidade de Porto Alegre.

Legalmente cego desde o nascimento, Fest aprendeu a ler música em braile e a tocar piano, teclado e saxofone. Ele se formou em música pela Universidade do Rio Grande do Sul, já determinado a seguir o caminho do jazz.

O músico passou o início de sua carreira musical tocando em bares e clubes de São Paulo e participou do movimento emergente da bossa nova no Brasil. Em 1963, Fest compôs e gravou seu primeiro álbum, "Bossa Nova, Nova Bossa".

Alguns anos depois, o jovem brasileiro foi morar na cidade de Minneapolis, Minnesota, e viajou pelos Estados Unidos como tecladista da banda Brasil '66, ao lado de Sérgio Mendes. Ao longo da carreira, Fest trabalhou com uma variedade de grupos musicais notáveis, incluindo os Flecktones.

Manfredo Fest e a criação da Bossa Nova

Fest lançou 19 álbuns ao longo de sua carreira, experimentando combinações de estilos brasileiros e americanos. A maior prova disso é o álbum "Brazilian Dorian Dream" de 1976, considerada uma das "joias do jazz funk" estadunidense, de acordo com nota do Google.

"[Ela] ainda é tocada por músicos e grupos de jazz de todo o mundo", escreveu a empresa.

Veja abaixo o álbum completo de Manfredo Fest, "Brazilian Dorian Dream":

