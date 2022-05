Sexta-feira 13: 10 filmes de terror pra ver na Netflix, Amazon Prime e HBO

A primeira sexta-feira 13 do ano está movimentando as redes sociais. O assunto está entre os mais comentados do Twitter, com memes e piadas sobre as superstições do dia que tem até nome em filmes de terror. Fãs de terror e suspense poderão assistir filmes para comemorar a data.

A EXAME listou 10 filmes de terror e suspense que estão disponíveis na Netflix, Amazon Prime e HBO Max para quem quer apagar a luz, reunir os amigos e tomar bons sustos. Entre clássicos e novos filmes, os longas garantem cenas aterrorizantes.

Confira 10 filmes de terror pra ver na Netflix, Amazon Prime e HBO Max

A Freira - Amazon Prime

O filme de 2018 faz parte da franquia Invocação do Mal. Após uma freira cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça para investigar o ocorrido.

O Bebê de Rosemary - Amazon Prime Neste clássico do terror, um casal se muda para um prédio habitado por estranhas pessoas, onde coisas incomuns acontecem. Quando Rosemary engravida, se vê confusa nesse ambiente. Creep - Netflix Neste longa de 2014, um cinegrafista aceita um trabalho de um dia que viu em um anúncio na internet. Em uma cidade remota nas montanhas, ele se encontra com o cliente, mas ele não é nada daquilo que ela havia imaginado. A órfã - HBO Max

No longa de 20149, um casal decide adotar um filho após uma tragédia familiar. Durante uma visita a um orfanato, os dois se encantam pela pequena Esther de nove anos e optam rapidamente por sua adoção. Porém, a criança não é quem aparenta ser. Annabelle - HBO Max No filme de 2014, John encontrou o presente perfeito para sua futura esposa, Mia: uma rara boneca antiga com um lindo vestido. O que ele não sabia eram as consequências de ter esse objeto em sua casa. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface - Netflix Depois de quase 50 anos escondido, Leatherface está de volta para aterrorizar um grupo de jovens que perturbam, sem querer, seu mundo protegido em uma cidade do Texas.

Invocação do Mal - HBO Max

Um casal muda para uma casa nova ao lado de suas cinco filhas. Estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e, principalmente, a mãe.

IT - A coisa - HBO Max

A rotina de uma pequena cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do o clube dos perdedores acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

Um Lugar Silencioso - Amazon Prime e Netflix

Em uma realidade pós-apocalíptica, a população da Terra foi dizimada por uma entidade assustadora que ataca quando escuta um menor sinal de barulho.

Rua do Medo Parte 1, 2 e 3 - Netflix

Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos terríveis que assombram sua cidade há gerações podem estar conectados

O que é sexta feira 13

Existem algumas explicações para o medo e a sensação de azar dessa data, que seguem tradições seculares, mitologias e referências bíblicas.

Judas Iscariotes

Um dos motivos para o mal-estar com a sexta-feira 13, segundo professor Luiz Antonio Simas, pode ter origem no cristianismo, em uma referência a Judas Iscariotes. Na Santa Ceia, que aconteceu de quinta para sexta, Jesus estava acompanhado pelos doze discípulos, totalizando 13 pessoas, e Judas foi o último a chegar, além de ser o traidor.

