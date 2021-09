Quem fez o vestido usado por Anitta na apresentação do VMA

A cantora Anitta foi a primeira brasileira a se apresentar no Video Music Awards (VMA), uma das mais importantes premiações da música Pop promovida anualmente pela MTV. A apresentação da cantora aconteceu durante um intervalo comercial, patrocinado pelo Burger King -- empresa para a qual a cantora gravou recentemente um comercial. Ao som de "Girl from Rio", a cantora fez seu show, muito aguardado pelos fãs nas redes sociais, especialmente no Twitter e Instagram.

Durante o evento, um dos tópicos mais comentados foi o vestido da cantora, preto com detalhes em branco e um recorte que deixava a barriga à mostra. O modelo foi assinado por Miss Sohee, designer sul-coreana que já vestiu Miley Cyrus, Cardi B, Bella Hadid e Gwen Stefani.

Especializada em moda feminina, Sohee Park cresceu em Seul e, depois, se estabeleceu em Londres. A primeira coleção criada por ela, chamada "The Girl in Full Bloom", foi inspirada na evolução do conceito de menina para mulher -- algo que aconteceu simultaneamente à transição de carreira da desginer das ilustrações para o design.

Rapidamente, as criações de Miss Sohee foram parar em conceituadas revistas de moda, como a Vogue britânica, Vogue Coreia e Grécia, além da edição da revista em Singapura. Isso sem mencionar aparições na L'Officiel e Elle. Isso tudo com apenas 25 anos.

Uma rápida olhada pelo instagram da designer mostra que a designer continua dedicada em vestidos longos e volumosos, além de muito brilho como parte da própria assinatura, remetendo às criações vintage.

Em entrevista à Vogue, a designer Sohee Park afirma que a sustentabilidade é uma prioridade dentro de suas soleções. "“É por isso que sou atraído pela alta costura - não há produção em massa e apenas o necessário é usado", afirmou, à revista. Ainda de acordo com informações publicadas anteriormente, a grife usa um padrão ecologicamente responsável de estoques e tecidos reciclados como parte desse compromisso.