Quem é o novo anjo no BBB 24? Michel ganha prova e está imune

Neste sábado, 10, os brothers do BBB 24 disputaram a chance de proteção no próximo Paredão. A Prova do Anjo acontece todos os sábados durante o período da tarde.

A Prova do Anjo acontece todos os sábados durante o período da tarde.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje?

Michel é o Anjo da semana. Com esta conquista, o professor está imune e terá a oportunidade de conceder imunidade a outra pessoa no Paredão, que ocorrerá no domingo.

Quem ficou no Monstro?

Mattheus e Deniziane estão no Castigo do Monstro.

Quando a vitória do anjo é confirmada, ele decide quem entre os outros confinados será punido.

Normalmente, essa punição é aplicada aos sábados, e os selecionados devem usar fantasias enquanto realizam a tarefa até a terça-feira, pouco antes da eliminação dos emparedados.

O desafio do castigo é sempre significativo. Os participantes designados como "monstros da semana" têm que vestir fantasias desconfortáveis e executar tarefas cansativas. Por isso, é comum surgirem conflitos após a escolha do anjo.

