Lançamentos da Netflix em junho de 2024: veja os filmes e as séries

O mês de junho já começa no caldinho do feriado e com temperatura baixa, ou seja, o clima perfeito para puxar um cobertor, preparar a pipoca e conferir a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo da Netflix.

Entre os principais destaques do mês estão a segunda parte da terceira temporada de "Bridgerton", muito aguardada pelos fãs da série depois de um certo episódio dentro da carruagem. Junho também terá a terceira temporada de "Sweet Tooth", a quarta temporada de "Casamento às Cegas - Brasil" e a parte 2 de "That '90s Show".

Para os filmes, destaque para "Tudo em Família", nova produção com Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. "Minha Vida em Marte" também chega ao catálogo.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em junho de 2024:

Séries que entram na Netflix em junho

Sweet Tooth: Temporada 3 | 06/06/2024

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman: Temporada 5 | 12/06/2024

Bridgerton: Temporada 3 – Parte 2 | 13/06/2024

Agents of Mystery | 18/06/2024

Casamento Às Cegas: Brasil - Uma Nova Chance 4ª Temporada | 19/06/2024

That '90s Show: Parte 2 | 27/06/2024

O Sabotador - Temporada 2 | 28/06/2024

Supacell (EM BREVE)

Turbilhão (EM BREVE)

Filmes que entram na Netflix em junho

Sem Coração | 02/06/2024

Diálogos com Ruth de Souza | 09/06/2024

Apaixonada | 11/06/2024

Central do Brasil | 19/06/2024

São Paulo S/A | 19/06/2024

Rio, 40 Graus | 19/06/2024

Vidas Secas | 19/06/2024

Jogo de Cena | 19/06/2024

Terra Estrangeira | 19/06/2024

Mutum | 19/06/2024

Santo Forte | 19/06/2024

A Luz do Tom | 19/06/2024

Entreatos | 19/06/2024

Uma Noite em 67 | 19/06/2024

A Ostra e o Vento | 19/06/2024

As Canções | 19/06/2024

Últimas Conversas | 19/06/2024

Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano | 19/06/2024

Mamonas Pra Sempre | 19/06/2024

No Intenso Agora | 19/06/2024

Pacarrete | 19/06/2024

A Dama da Lotação | 20/06/2024

Alerta de Risco | 21/06/2024

Minha Vida Em Marte | 25/06/2024

Tudo em Família | 28/06/2024

Documentários que entram na Netflix em junho

Como Roubar um Banco | 05/06/2024

Doleira: A História de Nelma Kodama | 06/06/2024

Tour de France: No Coração do Pelotão – Temporada 2 | 11/06/2024

A Primeira Barbie Negra | 19/06/2024

No Intenso Agora | 19/06/2024

As Cheerleaders do Dallas Cowboys | 20/06/2024

Conteúdo infantil que entra na Netflix em junho

Ultraman: A Ascensão | 14/06/2024

Academia Unicórnio: Capítulo 2 | 27/06/2024

Animes que entram na Netflix em junho