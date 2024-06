Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Flamengo e o Vasco se enfrentam neste domingo, 2, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Globo, Globoplay e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre o Flamengo e Vasco terá transmissão ao vivo no Globo, Globoplay e Premiere.

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz (David Luiz), Fabrício Bruno, Viña; Allan (Pulgar), De La Cruz, Arrascaeta, Gerson; Cebolinha, Pedro.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Gary Medel, Léo, João Victor; Puma Rodríguez, Galdames, Sforza, Payet, Lucas Piton; David, Vegetti.