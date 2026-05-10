Que horas estreia o 5º episódio da 3ª temporada de 'Euphoria' na HBO Max?

O quinto episódio da terceira temporada de "Euphoria" estreia neste domingo, 10, na HBO e HBO Max. A série acompanha a vida de Rue (Zendaya) e dos demais personagens após o fim do ensino médio e a entrada na vida adulta.

A produção voltou ao ar em abril após um hiato de quatro anos desde a segunda temporada. Para os novos episódios, retornaram nomes como Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate) e Alexa Demie (Maddy).

A nova temporada também ganhou reforços no elenco, incluindo Sharon Stone, que interpreta Patricia Lance; além de Rosalía, que vive Magick; Jeff Wahlberg, como o influenciador Brandon Fontaine;e Anna Van Patten, intérprete de Kitty.

Que horas estreia o 5º episódio da 3ª temporada de 'Euphoria'?

O quinto episódio estreia neste domingo, 10 de maio, às 22h (horário de Brasília), na HBO e HBO Max.

Ao total, a terceira temporada terá oito episódios.

O que aconteceu no 4º episódio de 'Euphoria'?

O quarto episódio, intitulado "Kitty Likes to Dance", mostrou Rue (Zendaya) enfrentando um interrogatório da agência antidrogas dos Estados Unidos após Laurie (Martha Kelly) ser mencionada durante a investigação.

Cassie (Sydney Sweeney), por sua vez, decidiu tentar ganhar dinheiro rapidamente na internet para lidar com a dívida de Nate (Jacob Elordi), estimada em US$ 1 milhão. Ela ainda passou por uma transformação visual durante uma festa organizada pelo influenciador Brandon Fontaine (Jeff Wahlberg).

Enquanto isso, Jules (Hunter Schafer) criou uma pintura para a produção em que Lexi (Maude Apatow) trabalha, mas a obra acabou causando problemas nos bastidores.

O episódio terminou com um roubo em um clube de striptease interrompendo uma discussão envolvendo Rue. Na cena final, ela reconhece Faye (Chloe Cherry) como motorista ligada a Laurie.

Assista ao teaser do próximo episódio de 'Euphoria'