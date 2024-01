'White Lotus': saiba o que esperar da 3ª temporada da série da HBO

Após cenários paradisíacos nas propriedades do Four Seasons no Havaí e na Itália, a locação da terceira temporada da série da HBO White Lotus, será na Tailândia.

Carrie Coon, estrela das séries A Idade Dourada e The Leftovers, junta-se ao elenco da terceira temporada da série vencedora do Emmy, de Mike White.

Além de Carrie Coon, o novo elenco também inclui Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Natasha Rothwell e Tayme Thapthimthong.

A série começará a ser filmada em fevereiro, nas cidades de Koh Samui, Phuket e Bangkok, e seguirá um novo grupo de hóspedes em outra propriedade White Lotus.

"É uma honra ter a Tailândia como local de filmagem para a tão aguardada próxima temporada de The White Lotus. A beleza natural exótica, sua rica história e as diversas paisagens são os cenários perfeitos para compartilhar nossa cultura fascinante. A culinária fantástica, as ofertas de luxo e bem-estar de primeira linha e, o mais importante, nosso povo e a hospitalidade tailandesa. Há muito tempo, a Tailândia é considerada um dos locais de filmagem favoritos do mundo. O projeto The White Lotus certamente fortalecerá o status do reino como um destino preferido para filmagens e um farol do turismo baseado em experiências, inspirando ainda mais visitantes para o país", diz Thapanee Kiatphaibool, governador da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT).

A primeira parte da série, que estreou em julho de 2021 e foi ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e teve dez vitórias, o maior número de qualquer programa naquele ano, incluindo Melhor Minissérie. Já a segunda temporada, que estreou em dezembro de 2022, foi ambientada na Sicília e recebeu 23 indicações ao Emmy, incluindo a de Melhor Série Dramática.

O mote por trás de White Lotus

Nas duas primeiras temporadas, uma morte permeia a história e é revelada apenas no final. O cenário do resort é um sonho e os dias são perfeitos, mas é difícil lidar com o tédio, com a realidade, com um mundo em transformação. Os hóspedes são ricos, mimados e estão de férias; os funcionários lutam para sobreviver e estão no paraíso a trabalho.

Os principais temas do autor e diretor Mike White são o privilégio branco, a desigualdade social, a luta de classes, o feminismo, o racismo, a herança do colonialismo e a hipocrisia da cultura americana do politicamente correto.