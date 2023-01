Que horas começa The Last of Us? Veja como assistir ao terceiro episódio

Após o "beijo da morte" do segundo episódio, que culminou na morte de Tess, The Last of Us chega este domingo, 29, com seu terceiro episódio, "Long Long Time ("Muito Tempo Atrás", em português).

O capítulo, dirigido por Peter Hoar, que já trabalhou em Doctor Who, The Umbrella Academy e Demolidor, contará história de Joel e um velho amigo, Bill. Ao todo, o episódio terá 90 minutos.

Long Long Time também contará com a presença de dois novos atores no elenco: Nick Offerman, de Parks and Recreation, e Murray Bartlett, de The White Lotus.

Assista ao trailer do terceiro episódio de The Last of Us:

Como assistir The Last of Us?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais 1 e 2 da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma HBO Max terão acesso ao terceiro episódio.

Que horas começa The Last of Us?

O segundo episódio irá ao ar no dia 29 de janeiro, com exibição nos canais e na plataforma de streaming da HBO, a partir das 23h.

Quem faz parte do elenco de The Last of Us?

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série também conta com Anna Torv, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Nick Offerman, Murray Bartlett e Storm Reid.

O que é The Last of Us?

A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna por um fungo que controla os seres humanos, transformando-os em uma espécie de 'zumbi'.

O enredo gira em torno de Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente e que atua como contrabandista. Ele é contratado para transportar Ellie (Bella Ramsay), uma garota de 14 anos, para fora de uma das opressivas zonas de quarentena, onde o restante da população vive.

O que deveria ser apenas mais uma tarefa se torna uma jornada cheia de momentos brutais e dolorosos, fazendo com que Joel e Ellie comecem a depender um do outro para sobreviver.