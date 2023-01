The Last of Us: Atores de Bill e Frank se emocionam com final do terceiro episódio; veja entrevista

O terceiro episódio de The Last of Us, que foi ao ar neste domingo, 29, foi um dos mais comentados desde o início da série. Com protagonismo voltado para Nick Offerman (Bill) e Murray Bartlett (Frank), além da presença das estrelas Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsay (Ellie), "Long Long Time" foi marcado pelo roteiro.

Com 80 minutos, o terceiro episódio trouxe uma versão da história de Bill e Frank com algumas diferenças do enredo base principal, seja dos próprios personagens principais ou dos coadjuvantes. Assim, foi possível conhecer uma faceta desses personagens, que não foi tão explorada no jogo e que trouxe um cenário ainda mais completo da vida no pós-apocalipse.

A EXAME POP entrevistou com exclusividade os protagonistas do capítulo "Long Long Time". Confira o que os artistas Nick e Murray acharam do terceiro episódio de The Last of Us:

Atenção: a partir daqui esse texto contém spoilers!

'Chorei como um bebê'

Em "Long Long Time", o enredo do episódio fala por si próprio: além de mergulhar de cabeça na história de Bill e Frank, o público conseguiu acompanhar todas as fases do relacionamento entre eles — até mesmo seu final à lá Romeu e Julieta.

Nesse ponto, foi quase impossível resistir às lágrimas. Murray, por exemplo, não conseguiu. "Quando eu me vejo em algo, é muito fácil para mim ser objetivo, me julgar ali e focar só na minha atuação técnica até me perder nisso. É por isso que fiquei tão surpreso quando chorei como um bebê no final deste episódio", disse o ator à EXAME POP. "Eu acho isso porque, em parte, fazer o episódio foi uma experiência muito especial e emocionante. Quero dizer, eu definitivamente fiquei abalado com o enredo, e o trabalho do Nick também foi espetacular para chegar a esse ponto".

Até mesmo Nick, que tem mais dificuldade em se emocionar com seus próprios papéis, também sentiu o impacto da história de Bill e Frank. "Eu não gosto de me assistir na tela, sabe? Sempre que assisto a qualquer um dos meus trabalhos, acabo sendo muito perfeccionista. Dito isso, eu fiquei sim muito tocado pela história, não chorei, mas me comoveu bastante", comentou.

Ambos os atores também disseram que a construção dos personagens em um período tão curto de tempo também foi desafiadora, mas chegou em um bom resultado. "Fiquei ainda mais feliz pelo fato de que nós conseguimos entregar algo realmente muito bom, eu consegui não estragar a cena", brincou Nick. "Foi uma experiência realmente maravilhosa e muito emocionante, e isso passou do roteiro para mim de um jeito muito novo e bem inesperado", completou Murray.

Sem coragem para seguir o mesmo destino

Questionados pela Exame se fariam o mesmo que os personagens em uma situação semelhante à do enredo de The Last of Us, ambos Murray e Nick mencionaram a falta de coragem.

"Se eu teria coragem de fazer a mesma coisa que o Bill... A resposta mais humana e honesta é não. Gosto de saber muitas coisas que Bill sabe, para que eu esteja pronto para ajudar a mim mesmo e a meus entes queridos em qualquer circunstância. Mas também sou uma pessoa como qualquer outra. Então, você sabe, se perguntado no se eu teria a coragem, vou assumir que seria um grande de um medroso", admitiu Nick.



Para Murray, a decisão não seria tão simples. "Eu sou do tipo romântico, mas não sei... Não sei se teria coragem fazer o mesmo que o Frank nesse episódio. Eu certamente gostaria! E nesse contexto de estar naquela situação, tendo, você sabe, essa conexão incrível que eles [Bill e Frank] tinham, eu ficaria muito atraído por essa ideia, mas não tenho certeza se teria a coragem de passar por isso completamente", revelou o artista.



Teremos um spin-off de Bill e Frank?

A história de Bill e Frank, marcada por um grande flashback que toma quase todo o terceiro episódio da série, abriu uma margem sem precedentes para expandir ainda mais o universo de The Last of Us. No entanto, pelo menos por enquanto, um spin-off ainda está fora de negociação.

"Com todo o respeito, você pode estar exibindo uma imensa falta de imaginação se não acha que podemos ter um spin-off de cinco temporadas sobre Bill e Frank" brincou Nick Offerman. "Mas falando sério agora, quero dizer que foi o fato da história começar e acabar ali que tornou essa experiência tão especial. Foi o roteiro que o Craig pensou que trouxe todo esse sentimento", salientou o ator.

E é especial, para eles, a evolução de um relacionamento em momentos tão atípicos quanto os de The Last of Us.

"A gente fica repetindo e repetindo isso porque é verdade: este é um ótimo roteiro e uma das coisas que o torna ótimo, eu acho, é justamente esse intervalo de tempo para que você consiga ver espécie de relacionamento completo ao longo dos anos, o que você não costuma ver em outros roteiros", complementou Murray. "Há uma grande beleza nisso, mas também é muito humano e real. Um relacionamento nem sempre é harmonioso e nem sempre é fácil, mas há doçura nisso."

Quando estiver perdido na escuridão, procure a luz

Sobre a série em geral, tanto Nick quando Murray admiraram o poder de adaptação e se sentiram gratos de conhecer a história de The Last of Us de uma maneira tão íntima. Durante a entrevista, eles chegaram a dar um pequeno spoiler sobre os próximos episódios:

"A frase da série, 'quando você perdido na escuridão, procure a luz' está na escrita no roteiro, nas entrelinhas, nas escolhas de filmagem, é isso que posso dizer. Esse seriado é muito sobre a relação humana, sobre encontrar uma conexão, não ser desmoralizado e continuar buscando essa conexão até o último fio de esperança", iniciou Murray. "Acho que nesse terceiro episódio a gente começa a resgatar isso, mesmo com um final que não é exatamente feliz".



Para Nick, além de revelar essa profunda conexão com os limites da humanidade, The Last of Us também explora nossa relação com a natureza. "Meu momento favorito é a sensibilidade de que devemos prestar mais atenção, como civilização, à Mãe Natureza. Tentar viver mais de acordo com ela e devemos ser mais legais com esses caras antes que eles se voltem contra nós", comentou.

E concluiu: "Não é por nada não, mas a gente deve começar a ser mais gentil com os cogumelos".

